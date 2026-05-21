الصحة العالمية: الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “مأساة شديدة”

جنيف-سانا



أكدت منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن الدمار الذي لحق بالمنظومة الصحية والأرواح البشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يمثل “مأساة شديدة”.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مديرة المنظمة الدكتورة حنان بلخي قولها في بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الخميس: “منذ تشرين الأول 2023، قُتل أكثر من 72 ألف شخص، وأصيب 182 ألفاً آخرون”، مبينةً أنه في عام 2025 وحده أُبلغ عن نحو 26 ألف حالة وفاة إضافية.



وأوضحت أنه حتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025، استمر قتل المدنيين، وظلت الخدمات الصحية معطلة، فيما بقي وصول المساعدات الإنسانية مقيداً.



وأشارت إلى أنه لا يوجد اليوم في غزة أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، كما لا يعمل في شمال غزة أي مستشفى على الإطلاق، وأكثر من نصف الأدوية الأساسية نفد مخزونها، في وقت لا يزال فيه آلاف المرضى بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل.



وبيّنت أن الأمراض المعدية لا تزال تنتشر في ظل الاكتظاظ والأوضاع الصحية المتردية، كما أن احتياجات الصحة النفسية هائلة، بينما تشهد المخاطر التي تهدد الأمهات والمواليد ارتفاعاً حاداً.



وفي الضفة الغربية، أكدت أن الأوضاع لا تزال تزداد سوءاً بسبب تصاعد العنف والقيود المفروضة على التنقل، لافتةً إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية أدت إلى تراجع حاد في مستوى الرعاية الصحية، حيث لا تقدم المستشفيات العامة سوى خدمات الطوارئ.



وأوضحت أن المنظمة وشركاءها يواصلون العمل في ظل ظروف بالغة القسوة، مشيرةً إلى أن المنظمة دعت إلى توفير 648 مليون دولار لتمويل الاستجابة الصحية في عام 2025، إلا أن أكثر من 75 بالمئة من هذا المبلغ لم يُموَّل حتى الآن.

ضرورة مواصلة الدعم



وشددت مديرة الإقليم على أن التصريحات السياسية وحدها لا تكفي لاستمرار العمليات الإنسانية، داعيةً إلى حماية الرعاية الصحية، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية، ورفع القيود التي تعوق وصول الإمدادات الطبية الأساسية وفرق الطوارئ الطبية.



كما طالبت بمواصلة الدعم الدولي لاستعادة الخدمات الصحية وتوسيعها، والحد من الاعتماد على الإجلاء الطبي، وإعادة فتح مسارات الإحالة من الضفة الغربية.



وكانت الحكومة الفلسطينية حذرت في الخامس من الشهر الجاري من تفشي أمراض خطيرة بين النازحين في قطاع غزة، بفعل التدهور الكبير في الأوضاع الصحية والبيئية.

