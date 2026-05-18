أسعار النفط ترتفع بنحو 2 بالمئة جراء المخاوف من اضطراب الإمدادات

reuters

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة اليوم الإثنين لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط تعاملات متقلبة ومخاوف من اضطراب الإمدادات جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت بمقدار 2.15 دولار، أو ما يعادل اثنين بالمئة، لتصل إلى 111.41 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.98 دولار، أو 1.9 بالمئة، ليصل إلى 107.40 دولارات.

ويتجه خام برنت لتحقيق أعلى إغلاق له منذ الرابع من أيار الجاري، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل أعلى إغلاق له منذ السابع من نيسان الماضي.

وكانت أسعار النفط واصلت ارتفاعها في وقت سابق اليوم، مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لاعتداء بمسيرات.

