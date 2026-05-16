قطر تبحث مع الكويت وفنلندا تطورات الأوضاع في المنطقة

أثينا-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع على هامش القمة الافتتاحية لتحالف الجغرافيا السياسية والاستثمار بين أوروبا ودول الخليج المنعقدة في أثينا مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء القطري أهمية تجاوب مختلف الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يتيح معالجة جذور الأزمة عبر الحوار والوسائل السلمية، والتوصل إلى اتفاق مستدام يضمن عدم تجدد التصعيد.

وفي سياق متصل، بحث آل ثاني أيضاً مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وتسعى قمة تحالف الجغرافيا السياسية والاستثمار بين أوروبا ودول الخليج، المنعقدة في أثينا، إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وتوسيع مجالات الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.