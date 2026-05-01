الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز ومحاسبة إيران

نيويورك-سانا

دعا وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر اليوم الجمعة، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري دون شروط، ومحاسبة إيران على عرقلتها غير الشرعية للملاحة الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن المرر قوله: إن قرار مجلس الأمن رقم 2817 ، الذي أدان أي إجراءات أو تهديدات من جانب إيران لإغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، إضافة إلى القرارات الصادرة مؤخراً عن مجلس المنظمة البحرية الدولية، واللجنة القانونية التابعة لها، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أعمال إيران في المضيق، تعكس مجدداً موقف المجتمع الدولي الحازم، الذي يطالب طهران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان أن يبقى المضيق مفتوحاً، وأن يكون المرور العابر فيه دون قيود، بما يتفق مع القانون الدولي.

وحذّر المرر في كلمة أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها برئاسة البحرين، من أن السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط وتحقيق مكاسب سياسية، سيقوّض الاستقرار والأمن اللذين يتطلبهما النظام الدولي والتجارة العالمية، وإذا سُمِح لها بالاستمرار في إغلاق المضيق فسيُشكّل ذلك سابقة خطيرة من شأنها أن تقوّض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم.

واستعرض المرر أمام المجلس الانتهاكات التي ترتكبها إيران، بما يشمل فرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة، وشن هجمات وتهديدات ضد الملاحة، وزرع الألغام، وممارسة التمييز بين السفن الأجنبية، في انتهاك صريح للقرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817.

وحمّل المسؤول الإماراتي طهران مسؤولية هذه الانتهاكات، مطالباً إياها بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك الآثار المترتبة على هذا السلوك في البحر والبيئة البحرية، كما دعا إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز دون شروط وبشكل مستدام، معرباً عن استعداد الإمارات للمشاركة في هذه الجهود .

وقبيل الجلسة، شارك المرر في لقاء صحفي موسع ترأسه وزير خارجية البحرين، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 90 دولة، حيث شددت الدول المشاركة على ضرورة وقف إيران إجراءاتها غير القانونية فوراً وضمان بقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة الدولية.