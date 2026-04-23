وزراء بيئة مجموعة السبع يبحثون عدداً من المسائل المناخية ويتجنّبون القضايا الخلافية

باريس-سانا

تعقد مجموعة الدول السبع، اليوم وغداً، اجتماعات مخصصة للبيئة في العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة مواضيع عدة أبرزها التنوع البيولوجي والمحيطات والتصحر، مع تجنب التطرق إلى قضية التغير المناخي، لتفادي أي اصطدام مع الموقف الأمريكي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية مونيك باربو، دعت إلى المؤتمر نظراءها من مجموعة الدول السبع، إضافة إلى ممثلين عن شركاء آخرين، مثل الدول التي ستستضيف مؤتمرات الأطراف المقبلة هذا العام بشأن التصحر (منغوليا) والتنوع البيولوجي (أرمينيا).

وتم تحديد خمسة مواضيع رئيسية على جدول الأعمال تتمثل بـ “تمويل حماية التنوع البيولوجي، وحفظ المحيطات، وضمان استدامة الموارد المائية، وإبراز الروابط بين التصحر والأمن، وتعزيز قدرة الأراضي والبنى التحتية على مواجهة الكوارث الطبيعية”.

ولن يتم التطرق إلى المواضيع الخلافية كقضية التغير المناخي بشكل مباشر، على الرغم من استمرار الاحترار المناخي على اليابسة وفي المحيطات، ولن تُناقَش أيضاً مسألة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، التي سيتم تناولها في اجتماع تشارك فيه نحو خمسين دولة في سانتا مارتا في كولومبيا بين الـ 24 والـ 29 من نيسان الجاري.

وقالت غايا فيبفر، رئيسة قسم السياسات الدولية في شبكة العمل المناخي التي تضم عدداً من المنظمات غير الحكومية، لوكالة فرانس برس: “لا يمكن لمجموعة السبع أن تدّعي، وهي تعمل تماشياً مع الموقف الأمريكي، معالجة أزمات القرن إذا تجاهلت تغير المناخ، وتغاضت عن عدم المساواة بين الجنسين، واعتمدت رؤية قصيرة الأمد لموضوع الطاقة”.