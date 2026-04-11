إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمدينة نيويورك الأمريكية

نيويورك-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء حادث طعن وقع اليوم السبت في إحدى محطات مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية، فيما لقي المنفذ مصرعه برصاص الشرطة.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مفوضة الشرطة في المدينة جيسيكا تيش قولها في مؤتمر صحفي: “إن رجلاً يحمل سكيناً هاجم ثلاثة أشخاص بشكل عشوائي في محطة مترو أنفاق رئيسية بالمدينة، ما أسفر عن إصابتهم بجروح”، مشيرة إلى أن أحد عناصر الشرطة أطلق النار على المهاجم عندما حاول التقدم نحوهم، ما أدى إلى مقتله.

وبينت تيش أن الضحايا هم رجلان يبلغان من العمر 84 و65 عاماً، إضافة إلى امرأة في السبعين من عمرها، فيما وصف رئيس هيئة النقل جوزيف غولوتا الحادثة بأنها “عمل عشوائي”.

وتشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من الهجمات الفردية وحوادث الطعن وإطلاق النار، إذ تسجل سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، وغالباً ما تتركز في مناطق سكنية أو مناسبات عامة، بحسب بيانات منظمات أمريكية معنية بالعنف المسلح.