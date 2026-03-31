أذربيجان تدين إطلاق صواريخ باليستية من إيران على تركيا

photo 2026 03 31 09 16 50 أذربيجان تدين إطلاق صواريخ باليستية من إيران على تركيا

باكو-سانا

أعربت أذربيجان، أمس الإثنين، عن تضامنها الكامل مع تركيا بشأن دخول ذخيرة حيّة بالستية مصدرها إيران إلى الأجواء التركية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الدفاع الأذربيجانية قولها في بيان: “ندين بشدة إطلاق صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية إلى الأراضي التركية، ونعرب عن تضامننا مع تركيا الشقيقة ونؤكد مرة أخرى دعمنا الراسخ لأمنها ووحدة أراضيها”.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس أن ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي، تم تحييدها من قبل الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

