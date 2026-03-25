غوتيريش يعين مبعوثاً شخصياً لقيادة الجهود الأممية بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية

نيويورك-سانا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين جون أرنو مبعوثاً شخصياً لقيادة جهود الأمم المتحدة بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية وعواقبها.

ونقل” مركز أنباء الأمم المتحدة” عن غوتيريش تحذيره خلال حديثه للصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، من أن” الحرب خرجت عن نطاق السيطرة” داعياً ” الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف الحرب، وإيران إلى التوقف عن مهاجمة الدول المجاورة لها”.

وأشار الأمين العام، إلى أن” الصراع تجاوز الحدود بشكل لم يتصوره حتى القادة” لافتاً إلى أنه “حان الوقت لوقف صعود سلم التصعيد، والبدء في صعود السلم الدبلوماسي، والعودة إلى الاحترام التام للقانون الدولي”.

وفي معرض حديثه، ذكر غوتيريش أنه” طيلة الأسابيع الماضية ظل على تواصل مع جهات عدة في المنطقة وحول العالم” مشيراً إلى أن” عدداً من مبادرات الحوار جارية الآن، ومشدداً بنفس الوقت على ضرورة نجاحها”.

وعقب إعلان غوتيريش تعيين جون أرنو مبعوثاً شخصياً له لقيادة جهود الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع وعواقبه، وجه الأمين العام رسالة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل فحواها أن “الوقت قد حان لإنهاء الحرب، إذ تتعمق المعاناة الإنسانية ويرتفع عدد الضحايا المدنيين، ويتزايد التأثير المدمر على الاقتصاد العالمي”.

وحول دور المبعوث الجديد أكد الأمين العام أن “مبعوثه سيفعل – على الأرض – كل ما يمكن لدعم جهود الوساطة والسلام والتواصل مع جميع الأطراف ودراسة الآثار الكبيرة للصراع في المنطقة والمتجسدة في معاناة المدنيين، وحول العالم والتي تتمثل في العواقب على الاقتصاد العالمي وما لها من تداعيات كبيرة على الدول الأقل نمواً”.

ودعا غوتيريش طهران إلى “وقف مهاجمة جيرانها الذين ليسوا أطرافاً في الصراع”، مبيناً أن “مجلس الأمن أدان هذه الهجمات وطالب بإنهائها”، كما جدد التأكيد على “ضرورة احترام الحقوق والحريات الملاحية حول الطرق البحرية المهمة مثل مضيق هرمز”.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية يومها السادس والعشرين، في ظل استمرار التصعيد بين أطرافها، وتفاقم تداعياتها الأمنية والاقتصادية على المنطقة والعالم.