مقتل 80 جندياً في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية كولومبية

بوغوتا -سانا

أعلن الجيش الكولومبي اليوم الإثنين مقتل نحو 80 جندياً إثر تحطم طائرة جنوب البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر عسكري كولومبي قوله: إن كتيبتين تضمان 80 جندياً كانوا على متن طائرة هيركوليز تحطمت أثناء إقلاعها من بويرتو ليغويزامو قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور ما أسفر عن مقتلهم.

وشهدت كولومبيا عدة حوادث طيران خلفت ضحايا، ففي كانون الثاني الماضي لقي 15 شخصاً حتفهم في حادث تحطّم طائرة قرب الحدود المضطربة لكولومبيا مع فنزويلا. وفي تشرين الثاني 2016، تحطمت طائرة تُقلّ 81 شخصاً؛ بينهم فريق كرة قدم برازيلي، في وسط كولومبيا، وقُتل 76 شخصاً ونجا 5 أشخاص فقط.