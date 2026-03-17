الأمم المتحدة: التهديدات الإسرائيلية للبنان بمصير يشبه غزة “غير مقبولة”

جنيف-سانا

اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن التهديدات الإسرائيلية للبنان بمصير يشبه قطاع غزة “غير مقبولة”.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان قوله في مؤتمر صحفي في جنيف: “إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تهدد بفرض مستوى الدمار نفسه على لبنان، كما هو الحال في غزة، غير مقبولة على الإطلاق”.

وأضاف الخيطان: “إن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت مباني سكنية بأكملها في مناطق حضرية مكتظة، ما أسفر عن مقتل العديد من الأفراد، بمن فيهم نساء وأطفال”، مؤكداً أن “الهجمات تثير مخاوف جدية بموجب القانون الإنساني الدولي”.

بدوره قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران رضا: “إن حوالي 70 % من النازحين بلا مأوى”، لافتاً إلى أن “المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً، في حين تتسارع وتيرة نزوح السكان بشكل كبير”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هدد في بداية الشهر الجاري ضاحية بيروت الجنوبية، بالدمار نفسه الذي ألحقته إسرائيل بقطاع غزة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على لبنان مرحلة أكثر خطورة عقب توغل قوات إسرائيلية في وقت سابق اليوم برياً داخل جنوب لبنان عبر محاور عدة، وجاء هذا التصعيد بعد أسبوعين من الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل 886 شخصاً، وإصابة أكثر من 2000، وفق حصيلة رسمية لبنانية.