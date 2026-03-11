14 قتيلاً في غارات إسرائيلية على قضائي بعلبك والنبطية في لبنان

بيروت-سانا

قتل 14 شخصاً في غارات إسرائيلية وأصيب آخرون، جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات في قضائي بعلبك والنبطية في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى في بلدة تمنين التحتا في قضاء بعلبك تقطنه عائلة سورية، ما أدى إلى سقوط 10 شهداء و5 جرحى.

وأشارت الوكالة إلى أن ثلاثة شبان قتلوا جراء غارة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل على منزل في بلدة الشرقية، كما قُتل مسعف في الهيئة الصحية الإسلامية في غارة مماثلة على بلدة كفرتبنيت.

وصباح اليوم تعرض محيط المدرسة الرسمية في بلدة عربصاليم بالنبطية لغارة جوية، إضافة إلى بلدة زوطر الشرقية، فيما استهدفت مسيّرة إسرائيلية، سيارة BMW رباعية الدفع في منطقة صف الهوا في مدينة بنت جبيل، ما أدى لوقوع عدة إصابات.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس مقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.