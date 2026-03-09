مجلس النواب اللبناني يمدد ولايته لعامين

بيروت-سانا

أعلن البرلمان اللبناني اليوم الإثنين، تأجيل الانتخابات التشريعية، وتمديد ولايته لمدة عامين في ظل التصعيد الذي تشهده البلاد بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن رئاسة البرلمان قولها في بيان: “تم تمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنتين، حيث صوت لصالح التمديد 76 صوتاً، وعارض 41، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت”.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع مجلس النواب اللبناني على وقع الغارات الإسرائيلية التي تهز الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان لبحث التمديد لولاية جديدة بعد أن كانت الانتخابات التشريعية مقررة في شهر أيار المقبل.

وتشهد الأوضاع في لبنان منذ فجر الإثنين الماضي تصعيداً خطيراً، بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية، أعقبها شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.