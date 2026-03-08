قطر: الدفاع الجوي يعترض هجوماً إيرانياً بصواريخ باليستية وكروز

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي تصدت بنجاح لهجوم إيراني بعشرة صواريخ باليستية وكروز استهدف الأراضي القطرية، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الوزارة قولها في بيان: إن القوات المسلحة القطرية اعترضت ودمّرت ستة صواريخ باليستية وصاروخي كروز، مشيرة إلى أن صاروخين باليستيين آخرين سقطا في المياه الإقليمية، بينما سقط اثنان في منطقة غير مأهولة بالسكان.

وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة تمتلك كامل القدرات والإمكانات اللازمة لصون سيادة الدولة وحماية أراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي مهما كان مصدره.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد حصراً على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والأمنية المختصة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضربات العسكرية المتبادلة منذ صباح السبت الماضي بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما شنت إيران اعتداءات بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي والأردن والعراق ودول إقليمية أخرى.

