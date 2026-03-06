أردوغان يحذر من مخاطر الصراع في المنطقة على الأمن العالمي

أنقرة-سانا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة من أن مسار الصراع بالمنطقة يحمل مخاطر قد تهدد الأمن العالمي، لافتاً إلى أنّ بلاده وجهت الرسائل اللازمة إلى الأطراف المعنية بضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها زيادة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان على منصة “إن سوسيال”: إن أردوغان دعا في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المجتمع الدولي، للعمل معاً لتهيئة الأرضية للحلول الدبلوماسية في المنطقة.

وبين أردوغان أن الصراعات الدائرة بالمنطقة والعالم أظهرت مجدداً أهمية زيادة تعاون الدول في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ولا سيما في مجال الصناعات الدفاعية.

بدورها، أعربت ميلوني عن تضامن بلادها مع تركيا بسبب الذخيرة الباليستية التي أُطلقت من إيران وتم تحييدها بعد رصدها متجهة نحو أجواء تركيا.

وكانت منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط أسقطت الأربعاء الماضي، صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.