إندونيسيا تبدأ بإجلاء رعاياها من إيران

جاكرتا-سانا

بدأت إندونيسيا اليوم الجمعة إجلاء رعاياها من إيران، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية التي بدأت في الـ 28 من شباط الماضي.

ونقلت فرانس برس عن المسؤولة عن شؤون المواطنين الإندونيسيين في الخارج بوزارة الخارجية الإندونيسية هيني حميدة قولها: “يبدأ إجلاء المواطنين الإندونيسيين من إيران تدريجياً اليوم، وستتم المرحلة الأولى عبر أذربيجان”، مشيرة الى أنه “سيتم تحديد مسارات الإجلاء وفقاً للتطورات الميدانية والظروف الأمنية على الأرض”.

وتشير بيانات الوزارة إلى وجود 329 مواطناً إندونيسياً في إيران، معظمهم طلاب يقيمون في مدينة قم.

وبحسب الوزارة، لا تعتزم الحكومة الإندونيسية في الوقت الراهن تنفيذ عمليات إجلاء لرعاياها من دول أخرى في الشرق الأوسط، رغم وجود نحو نصف مليون إندونيسي في المنطقة.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية.