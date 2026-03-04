الدفاع السعودية: محاولة هجوم بطائرة مسّيرة على مصفاة رأس تنورة

photo 2026 03 04 14 37 53 الدفاع السعودية: محاولة هجوم بطائرة مسّيرة على مصفاة رأس تنورة

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأربعاء، عن محاولة للهجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة رأس تنورة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله: “جرت محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة، والتقديرات الأولية تشير إلى أنه كان بمسيرة، ولم ينتج عنه أضرار”.

من جهته صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية أنه لم يتم تسجيل أضرار أو تأثر في الإمدادات، جراء الهجوم على المصفاة.

وأغلقت شركة أرامكو السعودية أول أمس مصفاة رأس تنورة، عقب اعتداء بطائرات مسيّرة استهدف محيطها، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات أو تأثير على الإمدادات.

وتواصل طهران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، موقعةً عدداً من الضحايا، وأضراراً مادية، وذلك عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا، وأضرار واسعة في البنى التحتية.

