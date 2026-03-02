بيان مشترك لدول الخليج والأردن وأمريكا يدين الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

واشنطن-سانا

أدانت الولايات المتحدة والسعودية والبحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات بشدة في بيان مشترك اليوم الإثنين، الاعتداءات الإيرانية التي طالت عدداً من الدول العربية في المنطقة.

وأكد البيان الذي نشره المتحدث باسم البيت الأبيض ديلان جونسون عبر حسابه بمنصة إكس، أن الهجمات الإيرانية العشوائية غير المبررة والمتهورة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أراضٍ ذات سيادة في أنحاء المنطقة بما في ذلك البحرين، والعراق، وإقليم كردستان العراق، والأردن، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، قد عرّضت السكان المدنيين للخطر، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية المدنية، ما يمثل تصعيداً خطيراً ينتهك سيادة دول عديدة ويهدد الاستقرار الإقليمي.

وشدد البيان التأكيد على الالتزام بالأمن الإقليمي والتعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي، الذي حال دون وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، مؤكداً وقوف جميع الدول صفاً واحداً دفاعاً عن مواطنيها وسيادتها وأراضيها، في مواجهة الهجمات الإيرانية.

وتتعرض منذ السبت الماضي عدد من دول الخليج العربي إضافة للأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.