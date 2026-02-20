تزويد المسيّرة التركية “بيرقدار قيزيل إلما” بأنظمة حرب إلكترونية متطورة

أنقرة-سانا

أعلنت شركة “أسيلسان” التركية للصناعات الإلكترونية العسكرية عن تزويد المقاتلة المسيّرة الوطنية “بيرقدار قيزيل إلما” بقدرات متقدمة للتعامل مع ظروف الحرب الإلكترونية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الشركة قولها في بيان اليوم الجمعة: “تم تطوير منظومة خاصة بالحرب الإلكترونية تحمل اسم “FEWS-U” وأصبحت جاهزة للاستخدام العملياتي” موضحةً أنه جرى دمج المنظومة في المقاتلة المسيرة “بيرقدار قيزيل إلما” المصنعة من قبل شركة “بايكار” التركية.

وبحسب بيان الشركة، تمتلك منظومة “FEWS-U” قدرات متنوّعة تشمل تغطية بزاوية 360 درجة، وتحديد اتجاه ومصدر التهديد بدقة عالية، إضافة إلى الاكتشاف والتشخيص السريع للتهديدات، مشيرة إلى أن المسيّرة بيرقدار قيزيل إلما اجتازت بنجاح أول اختبار طيران وهي مزودة بالنظام الإلكتروني الجديد.

وتهدف منظومة الحماية الذاتية للحرب الإلكترونية إلى تعزيز قدرة الطائرات المسيرة على البقاء في الجو، وزيادة فعاليتها العملياتية في بيئة القتال الجوي الحديثة.

وتعد “FEWS-U” نظاماً متكاملاً جرى تكييفه وفق متطلبات وقيود المركبات الجوية غير المأهولة، إذ يقوم برصد وتشخيص التهديدات الرادارية التي تستهدف المركبة الجوية، ثم تنفيذ التدابير المضادة المناسبة لمواجهتها وفق الشركة.

