ترامب يحث أوكرانيا على التحرك سريعاً بالمفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا

واشنطن-سانا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا، إلى التحرك سريعاً في المفاوضات حول خطته الهادفة إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله للصحفيين في المكتب البيضوي: إن”المفاوضين على وشك التوصل إلى أمر ما، ولكن آمل أن تتحرك أوكرانيا سريعاً.. في كل مرة يطيلون فيها الأمر، تغير روسيا رأيها”.

ويسعى ترامب جاهداً للتوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء القتال، حيث اقترحت فرق التفاوض مسودات خطط لإنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 24 من شباط عام 2022.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث عن “تقدم” نحو تسوية بين كييف وواشنطن حول مضمون خطة ستقدم إلى موسكو لإنهاء القتال، بعد اجتماعات في برلين ضمت مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين.

وأعلنت الولايات المتحدة من جانبها أن النسخة الأخيرة لخطة ترامب تتضمن ضمانات أمنية قوية جداً تصب في صالح أوكرانيا و مقبولة لدى روسيا.

وتتواصل منذ شباط عام 2022، الحرب والمعارك المتبادلة الروسية الأوكرانية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية، نقاشات حول خطة ترامب للسلام في أوكرانيا، والتي تضمنت 28 بنداً تتعلق بوقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، ومناقشة وضع الأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تحديد مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف الناتو.