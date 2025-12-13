الخارجية التركية تدعو لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ووقف التصعيد في البحر الأسود

أنقرة-سانا

دعت الخارجية التركية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل عاجل، ووقف التصعيد في البحر الأسود، عبر تعليق الهجمات التي تستهدف أمن الملاحة ومنشآت الطاقة والبنية التحتية للموانئ لدى الطرفين، مشيرة إلى الهجوم الذي استهدف اليوم سفناً في ميناء تشورنومورسك الأوكراني وألحق أضراراً بسفينة تابعة لشركة تركية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الهجوم على السفن التجارية يعزز مخاوف أنقرة بشأن امتداد الحرب الدائرة إلى منطقة البحر الأسود، وانعكاس ذلك على الأمن البحري وحرية الملاحة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية أفادت بإجلاء طاقم السفينة التركية وسائقي الشاحنات الذين كانوا على متنها دون تسجيل إصابات بين المواطنين الأتراك.

وكانت البحرية الأوكرانية قالت في بيان سابق اليوم: إن هجوماً روسياً ألحق أضراراً بثلاث سفن مملوكة لشركات تركية في ميناءين بمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وتتواصل منذ شباط عام 2022، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في وقت تشهد الساحة السياسية، نقاشات حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا التي تضمنت 28 بنداً تتعلق بوقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، ومناقشة وضع الأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تحديد مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف الناتو.