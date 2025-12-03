تايوان تتهم الصين بإجراء عمليات محاكاة لهجمات ضد سفن أجنبية

تايبيه-سانا

أعلن مكتب الأمن القومي في تايوان اليوم أنّ طائرات عسكرية صينية نفذت “عمليات محاكاة” لهجماتٍ ضد سفن حربية أجنبية تعبر المضيق الذي يفصل بين الصين وجزيرة تايوان.

وتطالب الصين بتايوان، وتعتبر أنّ المضيق، أحد أنشط الممرات البحرية في العالم، جزء من أراضيها، فيما ترى دول أخرى منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أنّ مضيق تايوان يشكل مياهاً دولية مُتاحة لكل السفن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير مكتب الامن القومي ( تساي مينغ ين) قوله : “إنّ سفناً تابعة لثماني دول منها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وفرنسا، عبرت المضيق منذ بداية العام”، مضيفاً: إن الصين تراقب كل سفينة، وهي ستستخدم الوسائل البحرية اللازمة للقيام بعمليات مراقبة، وستُشرِك أحياناً قواتها الجوية لإجراء عمليات محاكاة لهجمات، بهدف إبراز وجودها العسكري وتأكيد سيطرتها في المضيق.

وأضاف تساي: إن تايوان تتبادل معلومات استخباراتية مع “حلفائها الدوليين”، بما في ذلك معلومات عن الأنشطة العسكرية الصينية.

ويتحدث الجيش التايواني عن وجود متزايد للسفن والمسيرات والطائرات العسكرية الصينية حول أراضيه، كما أنّ تدريبات عسكرية واسعة النطاق تُجرى هناك بانتظام.