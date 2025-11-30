بلدية سوبوت البولندية تقرر إنهاء اتفاقية توءمة مع عسقلان الإسرائيلية احتجاجاً على الإبادة بغزة

وارسو-سانا

قررت بلدية مدينة سوبوت البولندية، الواقعة على ساحل بحر البلطيق، إنهاء اتفاقية التوءمة مع بلدية عسقلان الإسرائيلية، لتكون أول سلطة محلية في بولندا تقطع علاقاتها بالكامل مع نظيرتها الإسرائيلية، في خطوة قالت إنها احتجاج على الإبادة الجماعية في غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن صحف إسرائيلية قولها اليوم: إن القرار ينهى شراكة استمرت نحو 32 عاماً، معتبرة أن خطوة سوبوت احتجاج سياسي قوي ينسجم مع شعار المدينة: “سوبوت– مدينة حقوق الإنسان”.

وجاء في نص القرار: إن إسرائيل نفذت منذ عام 2023 تطهيراً عرقياً شاملاً في قطاع غزة أسفر عن ارتقاء عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم نحو 20 ألف طفل، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” التي ارتكبتها قواتها.

ويعد قرار سوبوت الأول من نوعه في بولندا، حيث اقتصرت خطوات مدن أخرى سابقاً على تعليق التعاون مع نظيراتها الإسرائيلية، تضامناً مع الضحايا في غزة مع الدعوة إلى حلول سلمية.

وكان وزير الخارجية البولندي الأسبق رادوسلاف سيكورسكي انتقد استخدام إسرائيل “القوة المفرطة”، بينما تحدث رئيس الوزراء دونالد توسك عن حق إسرائيل في مكافحة الإرهاب، لكنه أكد أن بولندا لن تقف إلى جانب السياسيين الذين تتسبب أفعالهم بالجوع وموت الأمهات والأطفال.