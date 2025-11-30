سريلانكا.. 159 قتيلاً وأكثر من 200 مفقود جراء إعصار ديتواه

كولومبو-سانا

ارتفع عدد ضحايا إعصار ديتواه في سريلانكا إلى 159 قتيلاً، فيما لا يزال 203 أشخاص في عداد المفقودين وسط استمرار الفيضانات العارمة جراء الإعصار في عدد من مناطق البلاد وفق ما أعلن مركز إدارة الكوارث.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المركز قوله اليوم: إن “منسوب المياه يواصل الارتفاع في الجزء الشمالي من العاصمة كولومبو، ولا سيما على ضفاف نهر كيلاني، رغم ابتعاد الإعصار، مبيناً أن الأمطار الغزيرة في المناطق الجبلية تسببت بغمر مناطق واسعة في العاصمة والمناطق المنخفضة المحيطة بها.

إلى ذلك أعلن الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ للتعامل مع آثار الكارثة، موجهاً نداءً للمجتمع الدولي لتقديم المساعدة، حيث كانت الهند أول المستجيبين عبر إرسال مواد إغاثية ومروحيتين لعمليات الإنقاذ، فيما أعلنت اليابان إرسال فريق لتقييم الاحتياجات وتعهدت بدعم إضافي.

ولا تزال طرق عديدة في المقاطعة الوسطى في البلاد وهي الأكثر تضرراً مقطوعة، كما أدت الأمطار إلى تدمير أكثر من 20 ألف منزل، ولجوء 122 ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، وتسبب انهيار خطوط الكهرباء ومحطات تحلية المياه بانقطاع الكهرباء والمياه عن نحو ثلث البلاد، إضافة إلى تعطل خدمات الإنترنت بينما بات 833 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات حكومية طارئة بعد نزوحهم بسبب الفيضانات.

وأعلنت السلطات السريلانكية أمس عن مصرع 123 شخصاً على الأقل، وفقدان أكثر من 130 آخرين، وتهجير عشرات الآلاف جراء الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة جراء إعصار ديتواه الذي يعد أشد كارثة طبيعية تضرب سريلانكا منذ عام 2017.