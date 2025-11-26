قطر ترّحب بقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا

لاهاي-سانا

جدّدت دولة قطر ترحيبها بالقرارات البناءة التي اتّخذتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل دولة قطر لدى المنظمة “مطلق بن ماجد القحطاني”، خلال أعمال الدورة ال30 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عُقدت اليوم في مدينة لاهاي.

وأكدّ القحطاني في كلمته أن القرار رقم “EC110/DEC.1” الذي اعتمده المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته 110، والخاص بالتدمير السريع لبقايا الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، يعدّ تجسيداً واضحاً لاستجابة جماعية وواقعية للمتغيرات التي طرأت على المشهد السوري، ونموذجاً ناجحاً يحتذى به للعمل المتعدد الأطراف القائم على الحوار البناء والتعاون.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب، أكد في كلمته خلال أعمال الدورة ال30 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الحرص على تعزيز التعاون المتبادل مع المنظمة، مشيراً إلى أن سوريا اليوم لم تعد تهديداً كما كانت في حقبة نظام الأسد، وهي مختلفة عن تلك التي حرمت من امتيازاتها عام 2021، وبوصلتها مصالح الضحايا والناجين وتدمير أي بقايا للأسلحة الكيميائية، كما تريد أن تحصل على جميع حقوقها في المنظمة.