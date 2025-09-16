قطر ترحب بخارطة طريق حل الأزمة في محافظة السويداء

الدوحة-سانا

رحبت دولة قطر بخارطة الطريق التي وضعتها الحكومة السورية بدعم أردني أمريكي، لحل الأزمة في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته اليوم، عبر منصة إكس، إلى أن دولة قطر تعد خارطة الطريق، خطوة مهمة تترجم الإرادة الجماعية لبناء مستقبل سوريا الجديدة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة.

وأكدت الوزارة في بيانها، دعم دولة قطر الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى تعزيز الاستقرار في سوريا، بما في ذلك ترسيخ السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، وتحقيق المساءلة والعدالة وحماية المدنيين، وبناء دولة المؤسسات والقانون وضمان مشاركة كل أطياف الشعب السوري في رسم مستقبل البلاد.

وجدد البيان، موقف دولة قطر الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها بالتنمية والازدهار.

وفي وقت سابق اليوم عقد اجتماع ثلاثي في دمشق بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك؛ استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمان بتاريخ ال12 من آب وال19 من تموز 2025، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وحل الأزمة هناك، وجرى خلاله اعتماد خارطة طريق لحل الأزمة في المحافظة وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا.