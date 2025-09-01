أردوغان يؤكد في قمة شنغهاي دعم وحدة سوريا ويدعو لحوار دولي عادل وشامل

بكين-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها يصب في مصلحة المنطقة بأسرها، مشدداً على رفض بلاده لأي محاولات تهدد أمن وسلامة الأراضي السورية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله خلال مشاركته في الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية: “إن تركيا ستواصل الوقوف في وجه أي محاولة من شأنها تهديد أمن وسلامة سوريا”، مشيراً إلى أن رؤية بلاده تقوم على حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول.

وفي سياق حديثه عن القضايا الدولية، شدد أردوغان على أن العالم يتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية في التصدي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكداً أن الأطفال والرضع وكبار السن يموتون جوعاً، في ظل صمت دولي غير مبرر، داعياً إلى جعل الأمم المتحدة منصة حقيقية للعدالة العالمية في مواجهة المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وتؤكد تصريحات الرئيس التركي في قمة شنغهاي أهمية وحدة سوريا كركيزة للاستقرار الإقليمي، كما تعكس دعوته للحوار والتعددية التزاماً بمسار دبلوماسي لحل الأزمات الدولية، وفي ظل تصاعد التحديات العالمية، تبقى وحدة المواقف ضرورة لتعزيز العدالة والسلام.