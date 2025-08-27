الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو للضفة انتهاك للقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من مسؤوليه الضفة الغربية، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستمراراً لمحاولات تغيير الواقع القائم.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نقلته وكالة وفا: إن هذا الاقتحام يعد تكريساً لاستباحة الضفة، ولجرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم، وتشجيعاً لجيش الاحتلال والمستوطنين على التمادي في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات ضد الفلسطينيين.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات الرادعة لوضع حد لتغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والتحرك الجاد لتوفير الحماية الدولية وتنفيذ حل الدولتين.

وفي سياق آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل 10 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 فلسطينيين في قرى بيت لحم و4 آخرين في مدينة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما أطلقت قنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة بعشرات الآليات المدرعة ونشرت القناصة على أبنيتها وفرضت حصاراً على البلدة القديمة، كما شرعت بمداهمة المنازل والمحال التجارية والعبث بمحتوياتها.

إلى ذلك، هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 20 منزلاً ومنشآت تجارية بمدينة رهط شمال مدينة بئر السبع في منطقة النقب، بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وتواصل سلطات الاحتلال سياستها العدوانية بحق الفلسطينيين في المدن والبلدات بالأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال التضييق عليهم وهدم منازلهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.