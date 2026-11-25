صوناً للمقتنيات.. دائرة آثار طرطوس تنجز الجرد والأرشفة الإلكترونية لـ 5,411 قطعة أثرية تاريخ النشر: 2026/11/25 9:50 مساءً اخر تحديث: 2026/11/25 9:51 مساءً 5,411 قطعة أثرية مسجلة في متحف طرطوس، أنجزت دائرة الآثار جردها وأرشفتها إلكترونياً ضمن إطار حماية المقتنيات الأثرية وصون الإرث التاريخي. السجن 42 شهراً لسوري أدين بهجمات قرصنة إلكترونية لصالح النظام البائد 40 شركة عاملة في قطاعات مختلفة تشارك في مهرجان التسوق “دير الزور تستاهل” تواصل أعمال مشروع “فجر الفرات” في دير الزور لترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: أكثر من 811 مليون ليرة و381 شخصاً أُحيلوا إلى القضاء قسم الكيمياء في هيئة الطاقة الذرية السورية يعمل على تحديث طرائقه المخبرية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر دعم مدارس المتفوقين محور مباحثات بين التربية ووقف المعارف التركية «أوتاد هرئة».. ذاكرة الثمانينيات تعود من خلف القضبان إلى خشبة المسرح في حمص آخر الأخبار اقتصاد سوريااقتصادسوريا والعالم سوريا تشارك في قمة الحلال العالمية لتعزيز جودة المنتجات الوطنية وتنافسيتها اقتصاد سوريا وزارة المالية: كف يد عدد من العاملين في مالية حلب بشبهات فساد واختلاس وابتزاز رياضة المنتخب القطري يخسر أمام نظيره اليوناني في كأس العالم للناشئين