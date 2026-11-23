100 ألف إصدار في معرض حماة للكتاب بمشاركة نحو 60 دار نشر ووكالة سورية وعربية تاريخ النشر: 2026/11/23 1:24 مساءً اخر تحديث: 2026/11/23 1:24 مساءً 100 ألف إصدار في معرض حماة للكتاب، بمشاركة نحو 60 دار نشر ووكالة سورية وعربية، في حدث ثقافي يتيح للقراء استكشاف عناوين متنوعة في الأدب والفكر والعلم والمعرفة. مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات، ما هي وأين توجد؟ كيف يمكن مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التماسك المجتمعي؟ الجامعة الافتراضية تعلن بدء التسجيل الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل ربيع 2026 السورية للحبوب تبدأ تأهيل صومعتين بيتونيتين وأربع صويمعات معدنية سلسلة مراحل تمر بها عملية إكثار البذار من الحقل حتى التخزين والتوزيع لضمان جودة الإنتاج صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:معرض حماة للكتاب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها تراجع شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط 29% خلال الربع الثالث تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها الحصري: رحلات مباشرة بين أثينا ودمشق بدءاً من 2 كانون الأول آخر الأخبار انفوغراف 100 ألف إصدار في معرض حماة للكتاب بمشاركة نحو 60 دار نشر ووكالة سورية وعربية سوريا والعالم اتفاقية بين الإيكاو وبرنامج الأغذية العالمي لتطوير الملاحة الجوية في سوريا منوعات هل يرتبط فيتامين «د» بانخفاض تراكم بروتين مرتبط بالزهايمر؟