100 ألف إصدار في معرض حماة للكتاب، بمشاركة نحو 60 دار نشر ووكالة سورية وعربية، في حدث ثقافي يتيح للقراء استكشاف عناوين متنوعة في الأدب والفكر والعلم والمعرفة.