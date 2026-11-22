ضمن البرنامج التشغيلي للخطوط الجوية السورية.. رحلات داخلية بين دمشق وحلب تاريخ النشر: 2026/11/22 2:13 مساءً اخر تحديث: 2026/11/22 2:13 مساءً يتضمن البرنامج التشغيلي للخطوط الجوية السورية أيضاً رحلات داخلية بين دمشق وحلب، ضمن جهود تعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة الوجهات من المطارات السورية وإليها. “فلاي شام” تسيّر رحلات مباشرة بين دمشق ودوسلدورف الألمانية اعتباراً من 4 كانون الأول المؤسسة السورية للبريد تطلق مسابقة للمصممين لإعداد طوابع تذكارية أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوياتها منذ 2022.. فما الأسباب؟ بدء فعاليات المؤتمر العلمي الصيدلاني «Pharma From A2Z»، لتبادل الخبرات العلمية محافظة اللاذقية تُقدّم أكثر من 2100 جلسة غسيل كلى شهرياً صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الخطوط الجوية السوريةالمطارات السوريةرحلات طيران داخلية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأشغال العامة تبحث مقترح دليل تقييم أضرار البنى التحتية لتحديث استراتيجية الإسكان بسبب التكاليف.. مزارعو الشوندر السكري في الغاب بحماة يتجهون نحو زراعات أكثر ربحية الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية الرقابة والتفتيش تمدد تسجيل ناجحي مسابقة تأهيل كوادر الرقابة للأربعاء القادم الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار خفيفة محتملة في بعض مناطق سوريا جوقة الفرح تحيي أمسية إنشادية مريمية في كنيسة سيدة دمشق آخر الأخبار منوعات أدوية ضغط الدم: هل تفوق فوائدها في الوقاية من الجلطات مخاطر آثارها الجانبية؟ اقتصاد سوريا شركات سورية: سيريا تكس يفتح فرصاً جديدة لتصدير الألبسة إلى الأسواق العربية محليات التجارة الداخلية بدمشق تنظم 322 ضبطاً وتغلق 13 محلاً تجارياً مخالفاً خلال أسبوع