التربية تحدد مواعيد امتحانات الفصل الأول والعطلة الانتصافية للعام الدراسي 2026-2027 م تاريخ النشر: 2026/11/22 2:07 مساءً اخر تحديث: 2026/11/22 2:11 مساءً وزارة التربية تحدد مواعيد امتحانات الفصل الأول والعطلة الانتصافية للعام الدراسي 2026-2027 م جهاز رنين مغناطيسي يصل إلى المشفى الوطني في دير الزور بدعم من حملة «دير العز» تربية دمشق: توزيع وثائق الشهادات العامة دورة 2026 بدءاً من يوم غد أكثر من 150 ألف متر مكعب من الأنقاض أُزيلت في حيي بني زيد والأشرفية بحلب قريباً.. بوابة الإعلام منصة تجمع الخدمات الإعلامية ضمن منصة رقمية موحّدة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تحذر من تزايد الإصابات بالحصبة في أمريكا والمكسيك وبوليفيا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:العام الدراسي 2026-2027 موزارة التربية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأشغال العامة تبحث مقترح دليل تقييم أضرار البنى التحتية لتحديث استراتيجية الإسكان بسبب التكاليف.. مزارعو الشوندر السكري في الغاب بحماة يتجهون نحو زراعات أكثر ربحية الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية الرقابة والتفتيش تمدد تسجيل ناجحي مسابقة تأهيل كوادر الرقابة للأربعاء القادم الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار خفيفة محتملة في بعض مناطق سوريا جوقة الفرح تحيي أمسية إنشادية مريمية في كنيسة سيدة دمشق آخر الأخبار منوعات أدوية ضغط الدم: هل تفوق فوائدها في الوقاية من الجلطات مخاطر آثارها الجانبية؟ اقتصاد سوريا شركات سورية: سيريا تكس يفتح فرصاً جديدة لتصدير الألبسة إلى الأسواق العربية محليات التجارة الداخلية بدمشق تنظم 322 ضبطاً وتغلق 13 محلاً تجارياً مخالفاً خلال أسبوع