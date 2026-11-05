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المؤسسة السورية للمخابز تواصل تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المخابز لرفع كفاءة الإنتاج

1 15 المؤسسة السورية للمخابز تواصل تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المخابز لرفع كفاءة الإنتاج
2 13 المؤسسة السورية للمخابز تواصل تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المخابز لرفع كفاءة الإنتاج
3 7 المؤسسة السورية للمخابز تواصل تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المخابز لرفع كفاءة الإنتاج

بإنتاج يومي يتراوح بين 200 و 285 طناً من الدقيق في دمشق.. المؤسسة السورية للمخابز تواصل تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المخابز لتحسين الواقع الفني ورفع كفاءة الإنتاج.

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