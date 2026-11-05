المؤسسة السورية للمخابز تواصل تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المخابز لرفع كفاءة الإنتاج تاريخ النشر: 2026/11/05 5:38 مساءً اخر تحديث: 2026/11/05 5:38 مساءً بإنتاج يومي يتراوح بين 200 و 285 طناً من الدقيق في دمشق.. المؤسسة السورية للمخابز تواصل تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المخابز لتحسين الواقع الفني ورفع كفاءة الإنتاج. البدء بتأهيل مخبز ناحية الهول في الحسكة لزيادة الطاقة الانتاجية إدلب تحتضن مهرجان الزيتون الأول بمشاركة خمس محافظات سورية التعليم العالي لـ سانا: تسوية شاملة لأوضاع المفصولين وعودة آمنة للكفاءات 1.5 مليون م² لمشروع صناعي وسكني متكامل في المدينة الصناعية بحسياء وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المؤسسة السورية للمخابزدمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق انطلاق القافلة السابعة لعودة 847 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها آخر الأخبار الحسكةاقتصاد سوريا الطاقة الذرية تنفذ مسحاً إشعاعياً وتقييماً بيئياً لمواقع حقول الجبسة بريف الحسكة تقاريردولي إنذارات بوجود قنابل تربك حركة الطيران الأوروبية وتستدعي استنفاراً أمنياً حماةثقافة وفنونسياحة سلمية تحتفي بذاكرتها الحضارية وتراثها العريق في مهرجانها الأول للآثار والتراث