القاهرة-سانا

شارك ممثلون عن وزارتَي الصحة والإدارة المحلية والبيئة في الورشة الإقليمية بعنوان «ترصّد مياه الصرف الصحي والترصّد البيئي في إقليم شرق المتوسط»، التي نظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة خلال الفترة من 24 إلى 26 تشرين الثاني 2026، وذلك في إطار الجهود السورية للاستجابة لحالات مرض شلل الأطفال المسجّلة في محافظة دير الزور.

وذكرت وزارة الصحة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت أن الوزارة استعرضت خلال الورشة تجربة سوريا في ترصّد فيروس شلل الأطفال عبر مياه الصرف الصحي، من خلال شبكة تضم 17 موقعاً موزَّعاً على المحافظات السورية.

وبيّنت الوزارة أن العرض تناول أهمية نتائج فحص عينات مياه الصرف الصحي في الكشف المبكر عن وجود الفيروس، وتحديد المناطق التي تتطلب تكثيف إجراءات الاستجابة، ما يساعد على توجيه التدخلات الصحية وفق المعطيات الوبائية.

كما بحث ممثلون عن وزارتَي الصحة والإدارة المحلية والبيئة مع ممثلي دول الإقليم وخبراء دوليين سبل تطوير نظام الترصّد البيئي وتوسيع نطاقه في سوريا، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال، ما يعزِّز قدرة النظام الصحي على رصد التهديدات الوبائية والاستجابة لها.



وتندرج هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز التعاون الصحي الإقليمي والدولي، وتطوير أدوات الترصّد الوبائي الوطنية، ورفع جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة والتعامل مع المخاطر الصحية.