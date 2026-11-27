دمشق-سانا
عقدت وزارة الصحة، ممثلةً بإدارة الأمراض السارية وغير السارية ومركز طوارئ الصحة العامة، اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من البنك الدولي، بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، لبحث آليات التمويل المشترك، وسبل دعم جهود مكافحة شلل الأطفال وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في سوريا، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الاجتماع استعرض الجدول الزمني لحملات التلقيح المقررة لمواجهة المرض، واحتياجات تأمين اللقاحات وتغطية التكاليف التشغيلية اللازمة لتنفيذها.
كما ناقش الاجتماع سبل سد الفجوات التمويلية واللوجستية في برنامج التلقيح الروتيني، ولا سيما دعم وسائل النقل لفرق التطعيم والترصد الوبائي، وتطوير البنية التحتية لسلاسل التبريد، وتزويد المختبرات بالمعدات والكواشف اللازمة، إضافة إلى إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة، بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية توحيد قائمة الاحتياجات وتحديد الأولويات العاجلة والمستدامة، ضمن إطار تنسيقي وتكاملي يضمن تجنب الازدواجية في التمويل بين الجهات الحكومية والشركاء، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة شلل الأطفال وضمان استمرارية الخدمات الصحية والوقائية في مختلف المحافظات.
وكانت مديرية الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة نظمت على مدى الأيام الأربعة الماضية، ورشة عمل حول مناقشة آلية وضع خطة الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، وتحديد الأولويات والاحتياجات اللازمة لتنفيذها، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات بشلل الأطفال مثبتة بالتحاليل المخبرية في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور.
وتستعد الوزارة لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور، بهدف تعزيز مناعتهم، والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال.