دمشق-سانا

عقدت وزارة الصحة، ممثلةً بإدارة الأمراض السارية وغير السارية ومركز ‏طوارئ الصحة العامة، اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من البنك الدولي، بمشاركة ممثلين ‏عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، لبحث آليات ‏التمويل المشترك، وسبل دعم جهود مكافحة شلل الأطفال وتعزيز خدمات الرعاية ‏الصحية الأولية في سوريا، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الاجتماع استعرض ‏الجدول الزمني لحملات التلقيح المقررة لمواجهة المرض، واحتياجات تأمين ‏اللقاحات وتغطية التكاليف التشغيلية اللازمة لتنفيذها.‏

كما ناقش الاجتماع سبل سد الفجوات التمويلية واللوجستية في برنامج التلقيح ‏الروتيني، ولا سيما دعم وسائل النقل لفرق التطعيم والترصد الوبائي، وتطوير ‏البنية التحتية لسلاسل التبريد، وتزويد المختبرات بالمعدات والكواشف اللازمة، ‏إضافة إلى إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة، بالتنسيق مع الشركاء ‏والجهات المعنية.‏

وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية توحيد قائمة الاحتياجات وتحديد الأولويات ‏العاجلة والمستدامة، ضمن إطار تنسيقي وتكاملي يضمن تجنب الازدواجية في ‏التمويل بين الجهات الحكومية والشركاء، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة شلل ‏الأطفال وضمان استمرارية الخدمات الصحية والوقائية في مختلف المحافظات.‏

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وكانت مديرية الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة نظمت على مدى ‏الأيام الأربعة الماضية، ورشة عمل حول مناقشة آلية وضع خطة الحملة الوطنية للتلقيح ‏ضد شلل الأطفال، وتحديد الأولويات والاحتياجات اللازمة لتنفيذها، وذلك بعد ‏تسجيل 3 إصابات بشلل الأطفال مثبتة بالتحاليل المخبرية في منطقة الميادين ‏بمحافظة دير الزور.‏

وتستعد الوزارة لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون ‏سن الخامسة في محافظة دير الزور، بهدف تعزيز مناعتهم، والحد من انتشار ‏فيروس شلل الأطفال.‏