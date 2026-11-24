جنيف-سانا‏

حذّرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع السريع في حالات الإصابة بالتهاب السحايا في قطاع غزة منذ منتصف ‏تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 533 حالة، معظمها بين الأطفال، داعيةً إلى زيادة إدخال ‏الإمدادات الطبية والمعدات المخبرية لتعزيز الرصد والاستجابة للمرض.‏

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ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير قوله للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء: ‏إن 71 بالمئة من الحالات المسجلة تعود لأطفال دون سن العام الواحد، إضافة إلى أربع وفيات، لافتاً إلى أن معظم ‏الحالات سُجلت في مدينة غزة وخان يونس.‏

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وأوضح ليندماير، أن الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض ارتفعت بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام ‏الماضي، محذراً من أن محدودية القدرة على إجراء الفحوص المخبرية تعيق التمييز بين التهاب السحايا الفيروسي ‏والبكتيري، وتؤثر على دقة تقييم الوضع وتوجيه جهود الاستجابة.‏

محدودية الإمدادات تعيق الاستجابة

شدد المتحدث على أهمية الكشف المبكر والعلاج، نظراً إلى سرعة تطور المرض، ولا سيما لدى الأطفال الصغار، ‏محذراً من أن الاكتظاظ وتردي شروط النظافة في القطاع يزيدان من احتمالات انتشار العدوى.‏

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وأشار إلى أن المنظمة، بالتعاون مع وزارة الصحة في غزة وشركاء آخرين، تعمل على الاستجابة للارتفاع المسجل، ‏مؤكداً أهمية توفير المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة للوقاية من الأمراض المعدية.‏

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ولفت ليندماير إلى أن الإمدادات والمعدات المخبرية اللازمة للاستجابة لا تزال ممنوعة من الدخول إلى القطاع، في ظل ‏نقص العديد من المستلزمات الطبية الأساسية، مجدداً دعوة المنظمة إلى زيادة تدفق الإمدادات لتعزيز عمليات الرصد ‏والتصدي لمخاطر تفشي الأمراض.‏

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وأكد ضرورة إدخال المواد والمعدات المنقذة للحياة، بما فيها الخيام والأغطية والأدوية ومياه الشرب والوقود اللازم ‏لتشغيل المحطات، وقطع الغيار الضرورية لإصلاح المعدات الطبية، مشدداً على أن ذلك يمثل أولوية قصوى في الوقت ‏الراهن.‏

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وتتواصل التحذيرات الأممية والدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل القيود المفروضة على دخول ‏المساعدات، وتزايد الاحتياجات الأساسية للسكان مع حلول فصل الشتاء وانتشار الأمراض.‏