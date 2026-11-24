جنيف-سانا
حذّرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع السريع في حالات الإصابة بالتهاب السحايا في قطاع غزة منذ منتصف تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 533 حالة، معظمها بين الأطفال، داعيةً إلى زيادة إدخال الإمدادات الطبية والمعدات المخبرية لتعزيز الرصد والاستجابة للمرض.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير قوله للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء: إن 71 بالمئة من الحالات المسجلة تعود لأطفال دون سن العام الواحد، إضافة إلى أربع وفيات، لافتاً إلى أن معظم الحالات سُجلت في مدينة غزة وخان يونس.
وأوضح ليندماير، أن الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض ارتفعت بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محذراً من أن محدودية القدرة على إجراء الفحوص المخبرية تعيق التمييز بين التهاب السحايا الفيروسي والبكتيري، وتؤثر على دقة تقييم الوضع وتوجيه جهود الاستجابة.
محدودية الإمدادات تعيق الاستجابة
شدد المتحدث على أهمية الكشف المبكر والعلاج، نظراً إلى سرعة تطور المرض، ولا سيما لدى الأطفال الصغار، محذراً من أن الاكتظاظ وتردي شروط النظافة في القطاع يزيدان من احتمالات انتشار العدوى.
وأشار إلى أن المنظمة، بالتعاون مع وزارة الصحة في غزة وشركاء آخرين، تعمل على الاستجابة للارتفاع المسجل، مؤكداً أهمية توفير المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة للوقاية من الأمراض المعدية.
ولفت ليندماير إلى أن الإمدادات والمعدات المخبرية اللازمة للاستجابة لا تزال ممنوعة من الدخول إلى القطاع، في ظل نقص العديد من المستلزمات الطبية الأساسية، مجدداً دعوة المنظمة إلى زيادة تدفق الإمدادات لتعزيز عمليات الرصد والتصدي لمخاطر تفشي الأمراض.
وأكد ضرورة إدخال المواد والمعدات المنقذة للحياة، بما فيها الخيام والأغطية والأدوية ومياه الشرب والوقود اللازم لتشغيل المحطات، وقطع الغيار الضرورية لإصلاح المعدات الطبية، مشدداً على أن ذلك يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.
وتتواصل التحذيرات الأممية والدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات، وتزايد الاحتياجات الأساسية للسكان مع حلول فصل الشتاء وانتشار الأمراض.