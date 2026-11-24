جنيف-سانا‏

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من اتساع أوجه عدم المساواة الصحية والاجتماعية في أوروبا وآسيا الوسطى، ‏مؤكدة أن نحو 35 مليون طفل ومراهق في 53 دولة يتأثرون بفوارق يمكن تجنبها تنعكس على صحتهم ونموهم وفرصهم ‏المستقبلية.‏

ووفق تقرير نشرته المنظمة على موقعها الرسمي، يعيش نحو 187 مليون شخص في المنطقة في ظروف صحية سيئة، ‏نتيجة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، رغم التحسن العام في مستويات الصحة ومتوسط العمر المتوقع.‏

الأطفال الأكثر تضرراً

وأشار التقرير إلى أن أطفال الأسر الأكثر فقراً يواجهون احتمالات الوفاة قبل سن الخامسة بضعف المعدلات المسجلة لدى ‏أطفال الأسر الغنية، كما ترتفع بينهم مخاطر الحرمان السكني الشديد ستة أضعاف.‏

وتشمل الفئات الأكثر تضرراً الأطفال ذوي الإعاقة والفتيات المراهقات والأطفال الذين يعيشون في أسر محدودة التعليم أو ‏مناطق محرومة.‏

وأرجع التقرير التفاوت الصحي إلى عوامل تتجاوز الخدمات الطبية، أبرزها انخفاض الأجور وانعدام الأمن الغذائي وسوء ‏ظروف السكن والعمل إلى جانب صعوبة الحصول على التعليم والرعاية الصحية.‏

ودعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى توفير الرعاية الصحية بأسعار مناسبة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً من آثار ‏خفض الإنفاق العام، إلى جانب دعم إجازات الوالدين والوجبات المدرسية المجانية أو المدعومة ومكافحة التنمر.‏

وتعد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية من أبرز العوامل المؤثرة في الصحة العامة، إذ لا تتحدد فرص الأفراد في التمتع ‏بحياة صحية بمدى توافر الخدمات الطبية فقط، بل ترتبط أيضاً بمستوى الدخل والتعليم والسكن والتغذية.‏

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن معالجة هذه العوامل منذ السنوات الأولى من العمر تمثل أساساً للحد من التفاوت الصحي ‏بين الأجيال.‏