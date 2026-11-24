جنيف-سانا
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من اتساع أوجه عدم المساواة الصحية والاجتماعية في أوروبا وآسيا الوسطى، مؤكدة أن نحو 35 مليون طفل ومراهق في 53 دولة يتأثرون بفوارق يمكن تجنبها تنعكس على صحتهم ونموهم وفرصهم المستقبلية.
ووفق تقرير نشرته المنظمة على موقعها الرسمي، يعيش نحو 187 مليون شخص في المنطقة في ظروف صحية سيئة، نتيجة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، رغم التحسن العام في مستويات الصحة ومتوسط العمر المتوقع.
الأطفال الأكثر تضرراً
وأشار التقرير إلى أن أطفال الأسر الأكثر فقراً يواجهون احتمالات الوفاة قبل سن الخامسة بضعف المعدلات المسجلة لدى أطفال الأسر الغنية، كما ترتفع بينهم مخاطر الحرمان السكني الشديد ستة أضعاف.
وتشمل الفئات الأكثر تضرراً الأطفال ذوي الإعاقة والفتيات المراهقات والأطفال الذين يعيشون في أسر محدودة التعليم أو مناطق محرومة.
وأرجع التقرير التفاوت الصحي إلى عوامل تتجاوز الخدمات الطبية، أبرزها انخفاض الأجور وانعدام الأمن الغذائي وسوء ظروف السكن والعمل إلى جانب صعوبة الحصول على التعليم والرعاية الصحية.
ودعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى توفير الرعاية الصحية بأسعار مناسبة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً من آثار خفض الإنفاق العام، إلى جانب دعم إجازات الوالدين والوجبات المدرسية المجانية أو المدعومة ومكافحة التنمر.
وتعد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية من أبرز العوامل المؤثرة في الصحة العامة، إذ لا تتحدد فرص الأفراد في التمتع بحياة صحية بمدى توافر الخدمات الطبية فقط، بل ترتبط أيضاً بمستوى الدخل والتعليم والسكن والتغذية.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن معالجة هذه العوامل منذ السنوات الأولى من العمر تمثل أساساً للحد من التفاوت الصحي بين الأجيال.