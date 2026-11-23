دمشق-سانا
بحث وزيرا المالية محمد يسر برنية والصحة مصعب العلي، مع اللجنة المعنية بإصلاح نظام التأمين الصحي، سبل تطوير منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام وإعادة هيكلتها، ووضع خطة عمل تحدد الأولويات والمهام والجدول الزمني اللازم لإنجازها.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الوزير برنية أكد أهمية ملف التأمين الصحي وضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة لإصلاح النظام القائم، من خلال إعداد تصور شامل يدرس الخيارات والحلول الممكنة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
التحول الرقمي وتمهيد الطريق للضمان الشامل
وشدد برنية على ضرورة إعداد دراسة شاملة تتناول آليات تطوير نظام التأمين الصحي وتوسيع مظلة خدماته، وتحديد الخيارات المتاحة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للعاملين في الدولة، مع إيلاء الجانب التقني والتحول الرقمي أهمية خاصة، بما يسهم في الحد من الفساد وتوسيع شبكة الخدمات وتحسين كفاءتها.
وأشار إلى أهمية إنجاز المرحلة الأولى من العمل، التي تتضمن إعداد الدراسة والتوصيات اللازمة لإصلاح نظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة العمل على مشروع الضمان الصحي الشامل في سوريا واستكمال متطلباته.
الاستمارة الصحية ورفع جودة الرعاية
من جانبه، أوضح وزير الصحة أن الهدف الأساسي من جهود الإصلاح يتمثل في تحسين الواقع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان توفير رعاية صحية أكثر جودة وفاعلية.
ولفت العلي إلى أن الوزارة أنجزت الاستمارة الصحية، وتعمل حالياً على تعزيز الممارسات الصحية السليمة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات، وتحسين جودتها في القطاعين العام والخاص.
وناقش المجتمعون واقع منظومة التأمين الصحي والبيانات والأرقام المتعلقة بها والخدمات المقدمة، مؤكدين أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة ومتكاملة في إعداد الدراسة وتحديد الخيارات المناسبة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية والاستفادة من خبراتها لإيجاد الحلول ومعالجة الملفات المرتبطة بعملية الإصلاح.
كما أكدوا ضرورة حوكمة عمل اللجنة وتحديد أهدافها ومهامها وآليات اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات بوضوح، بما يضمن فاعلية العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد.
وتضم اللجنة وفق الوزارة، خبراء من وزارتي المالية والصحة، وممثلين وخبراء عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعية والعمل، والصندوق السيادي السوري، وهيئة الإشراف على التأمين، والمؤسسة السورية للتأمين، ونقابات الأطباء والصيادلة العمال، إضافة إلى ممثلين عن شركات التأمين، وعدد من الخبراء والمختصين من داخل سوريا وخارجها.
وبينت الوزارة أن قرار وزير المالية القاضي بإحداث اللجنة، برئاسة المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين، حدد مدة 120 يوماً لإنجاز الدراسات والمقترحات، على أن ترفع اللجنة تقريراً كل أسبوعين إلى وزيري المالية والصحة حول سير العمل والتقدم المحرز.
وكان وزيرا المالية محمد يسر برنية، والصحة مصعب العلي، أعلنا في الـ 30 من كانون الأول 2025، عن حزمة من التحسينات الشاملة في خدمات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في الدولة، ستدخل حيز التنفيذ خلال عام 2026.