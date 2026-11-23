دمشق-سانا‏

‏ ‏

بحث وزيرا المالية محمد يسر برنية والصحة مصعب العلي، مع اللجنة المعنية بإصلاح ‏نظام التأمين الصحي، سبل تطوير منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام ‏وإعادة هيكلتها، ووضع خطة عمل تحدد الأولويات والمهام والجدول الزمني اللازم ‏لإنجازها.‏

‏ ‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الوزير برنية أكد أهمية ‏ملف التأمين الصحي وضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة لإصلاح النظام القائم، من ‏خلال إعداد تصور شامل يدرس الخيارات والحلول الممكنة لتوسيع نطاق التغطية ‏التأمينية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.‏

التحول الرقمي وتمهيد الطريق للضمان الشامل

وشدد برنية على ضرورة إعداد دراسة شاملة تتناول آليات تطوير نظام التأمين الصحي ‏وتوسيع مظلة خدماته، وتحديد الخيارات المتاحة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ‏المقدمة للعاملين في الدولة، مع إيلاء الجانب التقني والتحول الرقمي أهمية خاصة، بما ‏يسهم في الحد من الفساد وتوسيع شبكة الخدمات وتحسين كفاءتها.‏

‏ ‏

وأشار إلى أهمية إنجاز المرحلة الأولى من العمل، التي تتضمن إعداد الدراسة ‏والتوصيات اللازمة لإصلاح نظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين، ‏تمهيداً للانتقال إلى مرحلة العمل على مشروع الضمان الصحي الشامل في سوريا ‏واستكمال متطلباته.‏

الاستمارة الصحية ورفع جودة الرعاية

من جانبه، أوضح وزير الصحة أن الهدف الأساسي من جهود الإصلاح يتمثل في تحسين ‏الواقع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان توفير رعاية ‏صحية أكثر جودة وفاعلية.‏

‏ ‏

ولفت العلي إلى أن الوزارة أنجزت الاستمارة الصحية، وتعمل حالياً على تعزيز ‏الممارسات الصحية السليمة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات، وتحسين جودتها في ‏القطاعين العام والخاص.‏

‏ ‏

وناقش المجتمعون واقع منظومة التأمين الصحي والبيانات والأرقام المتعلقة بها والخدمات ‏المقدمة، مؤكدين أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة ومتكاملة في إعداد الدراسة وتحديد ‏الخيارات المناسبة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية والاستفادة من خبراتها ‏لإيجاد الحلول ومعالجة الملفات المرتبطة بعملية الإصلاح.‏

‏ ‏

كما أكدوا ضرورة حوكمة عمل اللجنة وتحديد أهدافها ومهامها وآليات اتخاذ القرار ‏وتوزيع المسؤوليات بوضوح، بما يضمن فاعلية العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد.‏

‏ ‏

وتضم اللجنة وفق الوزارة، خبراء من وزارتي المالية والصحة، وممثلين وخبراء عن ‏وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعية والعمل، والصندوق السيادي ‏السوري، وهيئة الإشراف على التأمين، والمؤسسة السورية للتأمين، ونقابات الأطباء ‏والصيادلة العمال، إضافة إلى ممثلين عن شركات التأمين، وعدد من الخبراء والمختصين ‏من داخل سوريا وخارجها.‏

‏ ‏

وبينت الوزارة أن قرار وزير المالية القاضي بإحداث اللجنة، برئاسة المدير العام لهيئة ‏الإشراف على التأمين، حدد مدة 120 يوماً لإنجاز الدراسات والمقترحات، على أن ترفع ‏اللجنة تقريراً كل أسبوعين إلى وزيري المالية والصحة حول سير العمل والتقدم المحرز.‏

‏ ‏

وكان وزيرا المالية محمد يسر برنية، والصحة مصعب العلي، ‏أعلنا في الـ 30 من كانون ‏الأول 2025، عن حزمة من التحسينات ‏الشاملة في خدمات التأمين الصحي للعاملين في ‏القطاع الإداري في ‏الدولة، ستدخل حيز التنفيذ خلال عام 2026‌.‌‎