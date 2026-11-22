جنيف-سانا
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، من تصاعد وتيرة المعارك في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وانعكاساتها على الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا، مطلقاً نداءً من أجل السلام في إقليم إيتوري.
وقال غيبريسوس، في منشور على منصة “إكس”: “تتواصل معارك عنيفة منذ يوم أمس السبت في محيط مستشفى بإيتوري، في منطقة قريبة من الموقع الذي تفشّى فيه إيبولا للمرة الأولى”، كاشفاً أن الطواقم الصحية العاملة على إنقاذ الأرواح تحتمي منذ 24 ساعة في قاعة التوليد داخل المستشفى.
وأشار المدير العام للمنظمة إلى أن الوضع أثّر في عمل المستشفى والاستجابة لإيبولا عموماً، وعرّض المرضى والأسر والطواقم الصحية لخطر كبير، لافتاً إلى أن التفشي الأخير للوباء أودى بحياة نحو 5700 شخص.
وتواجه جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو تحديات تعيق وصول فرق المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وأبرزها استمرار النزاعات المسلحة ولا سيما في إقليم إيتوري شرقي البلاد.