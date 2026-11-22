جنيف-سانا‏

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ‏اليوم الأحد، من تصاعد وتيرة المعارك في شرق جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية وانعكاساتها على الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا، مطلقاً نداءً من ‏أجل السلام في إقليم إيتوري.‏

وقال غيبريسوس، في منشور على منصة “إكس”: “تتواصل معارك عنيفة ‏منذ يوم أمس السبت في محيط مستشفى بإيتوري، في منطقة قريبة من الموقع ‏الذي تفشّى فيه إيبولا للمرة الأولى”، كاشفاً أن الطواقم الصحية العاملة على ‏إنقاذ الأرواح تحتمي منذ 24 ساعة في قاعة التوليد داخل المستشفى.‏

وأشار المدير العام للمنظمة إلى أن الوضع أثّر في عمل المستشفى ‏والاستجابة لإيبولا عموماً، وعرّض المرضى والأسر والطواقم الصحية ‏لخطر كبير، لافتاً إلى أن التفشي الأخير للوباء أودى بحياة نحو 5700 ‏شخص.‏

وتواجه جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو تحديات تعيق وصول ‏فرق المساعدات الإنسانية إلى المناطق ‏المتضررة، وأبرزها استمرار ‏النزاعات المسلحة ولا سيما في إقليم إيتوري شرقي البلاد.‏