بنوم بنه-سانا‏

‎ ‎

أعلنت وزارة الصحة الكمبودية، اليوم الأحد، تسجيل أول ‏إصابة ‏بجدري القردة في البلاد، وذلك منذ أكثر من عامين ‏ونصف‎.‎

‎ ‎

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: إن هذه الإصابة ‏الأولى ‏في البلاد منذ أكثر من 30 شهراً، حيث كانت ‏كمبوديا سجلت سابقاً ‌‏20 إصابة بهذا المرض. ‏

‎ ‎

ودعت الوزارة المواطنين لتجنب مخالطة المصابين أو ‏استخدام ‏أغراضهم الشخصية، والمواظبة على تعقيم ‏اليدين، مع التوجه ‏الفوري للمراكز الصحية عند ظهور ‏أعراض كالطفح الجلدي أو ‏الحمى أو آلام العضلات‎.‎

وجدري القردة هو مرض فيروسي ينتمي إلى عائلة ‏الجدري وينتقل ‏بين البشر أساساً عبر المخالطة أو ‏ملامسة الأغراض الملوثة، ‏وتتمثل أبرز أعراضه في ‏الحمى وتضخم العقد اللمفاوية وظهور ‏طفح جلدي يزول ‏غالباً خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع‎.‎

‎ ‎