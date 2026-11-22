بنوم بنه-سانا
أعلنت وزارة الصحة الكمبودية، اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد، وذلك منذ أكثر من عامين ونصف.
وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: إن هذه الإصابة الأولى في البلاد منذ أكثر من 30 شهراً، حيث كانت كمبوديا سجلت سابقاً 20 إصابة بهذا المرض.
ودعت الوزارة المواطنين لتجنب مخالطة المصابين أو استخدام أغراضهم الشخصية، والمواظبة على تعقيم اليدين، مع التوجه الفوري للمراكز الصحية عند ظهور أعراض كالطفح الجلدي أو الحمى أو آلام العضلات.
وجدري القردة هو مرض فيروسي ينتمي إلى عائلة الجدري وينتقل بين البشر أساساً عبر المخالطة أو ملامسة الأغراض الملوثة، وتتمثل أبرز أعراضه في الحمى وتضخم العقد اللمفاوية وظهور طفح جلدي يزول غالباً خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع.