أديس أبابا-سانا
شارك وزير الصحة مصعب العلي في الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة صندوق مكافحة الجوائح (Pandemic Fund)، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 تشرين الثاني 2026.
وذكرت وزارة الصحة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الاجتماع ناقش التوجهات الاستراتيجية للصندوق، وأولويات التمويل والاستثمارات المستقبلية، إضافة إلى سبل مراعاة احتياجات الدول التي تواجه تحديات استثنائية في إعادة بناء أنظمتها الصحية ومواجهة المخاطر الوبائية.
ولفتت الوزارة، إلى أن هذه المشاركة تندرج ضمن مساعي وزارة الصحة لتعزيز حضور سوريا في منظومة الحوكمة الصحية العالمية، وإيصال أولويات القطاع الوطني إلى منصات صنع القرار والتمويل الدولي، بما يضمن حشد الدعم الفني والمالي اللازم لتعافي النظام الصحي وضمان استدامته ومرونته.
وناقش الاجتماع الحادي والعشرون لمجلس إدارة صندوق مكافحة الجوائح، توسيع نطاق الدعم ليشمل الدول الأكثر احتياجاً، ولا سيما التي لم تستفد من جولات التمويل السابقة، ومراعاة الظروف الاستثنائية للدول التي تعمل على إعادة بناء أنظمتها الصحية، وسبل تعزيز أنظمة الترصد الوبائي وتطوير قدرات المختبرات، وتوسيع شبكة الجهات المنفذة للمشاريع المدعومة من الصندوق.
ويُعد صندوق مكافحة الجوائح (Pandemic Fund) إحدى آليات التمويل الدولية الهادفة إلى دعم الدول في الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، عبر الاستثمار في أنظمة الترصد الوبائي والمختبرات والكوادر الطبية، ورفع جاهزية القطاعات الصحية للطوارئ.
وتأتي مشاركة سوريا في هذا الاجتماع ضمن عضويتها في مجلس إدارة الصندوق عبر المقعد المشترك مع الجمهورية اليمنية، الممثل لدائرة إقليم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال الفترة الممتدة من حزيران 2026 إلى أيار 2028، ما يتيح للبلدين تنسيق المواقف ونقل احتياجات الدول ذات الظروف الاستثنائية إلى طاولة صنع القرار التمويلي في الصندوق.