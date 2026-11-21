أديس أبابا-سانا

شارك وزير الصحة مصعب العلي في الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة صندوق ‏مكافحة الجوائح (‏Pandemic Fund‏)، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة ‏الممتدة من 18 إلى 20 تشرين الثاني 2026.‏

وذكرت وزارة الصحة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الاجتماع ناقش التوجهات ‏الاستراتيجية للصندوق، وأولويات التمويل والاستثمارات المستقبلية، إضافة إلى سبل مراعاة ‏احتياجات الدول التي تواجه تحديات استثنائية في إعادة بناء أنظمتها الصحية ومواجهة ‏المخاطر الوبائية.‏

ولفتت الوزارة، إلى أن هذه المشاركة تندرج ضمن مساعي وزارة الصحة لتعزيز حضور ‏سوريا في منظومة الحوكمة الصحية العالمية، وإيصال أولويات القطاع الوطني إلى منصات ‏صنع القرار والتمويل الدولي، بما يضمن حشد الدعم الفني والمالي اللازم لتعافي النظام الصحي ‏وضمان استدامته ومرونته.‏

وناقش الاجتماع الحادي والعشرون لمجلس إدارة صندوق مكافحة الجوائح، توسيع نطاق الدعم ‏ليشمل الدول الأكثر احتياجاً، ولا سيما التي لم تستفد من جولات التمويل السابقة، ومراعاة ‏الظروف الاستثنائية للدول التي تعمل على إعادة بناء أنظمتها الصحية، وسبل تعزيز أنظمة ‏الترصد الوبائي وتطوير قدرات المختبرات، وتوسيع شبكة الجهات المنفذة للمشاريع المدعومة ‏من الصندوق.‏

ويُعد صندوق مكافحة الجوائح (‏Pandemic Fund‏) إحدى آليات التمويل الدولية الهادفة إلى ‏دعم الدول في الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، عبر الاستثمار في أنظمة الترصد ‏الوبائي والمختبرات والكوادر الطبية، ورفع جاهزية القطاعات الصحية للطوارئ.‏

وتأتي مشاركة سوريا في هذا الاجتماع ضمن عضويتها في مجلس إدارة الصندوق عبر المقعد ‏المشترك مع الجمهورية اليمنية، الممثل لدائرة إقليم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال الفترة ‏الممتدة من حزيران 2026 إلى أيار 2028، ما يتيح للبلدين تنسيق المواقف ونقل احتياجات ‏الدول ذات الظروف الاستثنائية إلى طاولة صنع القرار التمويلي في الصندوق.‏