دير الزور-سانا

اختتمت مديرية الصحة في محافظة دير الزور حملة الاستجابة لشلل الأطفال في منطقة الميادين، بعد تنفيذها على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 تشرين الثاني الجاري.

وأوضح مسؤول شعبة تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية في المديرية، عمار موصللي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الحملة نُفذت في ناحية ذيبان والمناطق الممتدة منها إلى أبو حردوب.

وأشار موصللي إلى أن الحملة نُفذت بمشاركة فرق توعية رافقت فرق التلقيح في مختلف المناطق، وقدمت رسائل إرشادية للأهالي حول أهمية اللقاحات وضرورتها في حماية الأطفال وتعزيز مناعتهم.

تجاوز العدد المستهدف

لفت موصللي‏ إلى أن الحملة استهدفت تلقيح 49 ألف طفل، إلا أن النتائج تجاوزت العدد المستهدف، إذ تلقى اللقاح أكثر من 54 ألف طفل، مبيناً أن الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المناعة لدى الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات سابقاً.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل ثلاث إصابات بشلل الأطفال في منطقة الميادين، فيما أوضحت اليوم الخميس أنها تستعد لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور، بهدف تعزيز مناعتهم والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال.