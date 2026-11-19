دمشق-سانا
قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الخميس، 100 كرسي كهربائي للأطفال المتضررين من الحرب وذوي الإعاقة في سوريا، بالشراكة مع منظمة الأمين وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك ضمن المشروع التطوعي السعودي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل.
وجرى تقديم الكراسي خلال زيارة السفير السعودي لدى سوريا، غازي بن رافع العنزي إلى المعهد التقاني الصحي بدمشق للاطلاع على أعمال المتطوعين الاختصاصيّين السعوديين في المعهد ضمن المشروع التطوعي لتركيب 70 طرفاً صناعياً وتقديم خدمات العلاج الفيزيائي، إلى جانب إلقاء محاضرات علمية تهدف إلى نقل الخبرات للكوادر المحلية.
رسالة أمل
وأوضح السفير السعودي في تصريح للصحفيين، أن المشروع التطوعي السعودي يأتي تجسيداً لحرص المملكة على مد يد العون والمساعدة للأشقاء في سوريا، ويحمل رسالة أمل وحياة تمكّن المستفيدين منه من استعادة قدرتهم على الحركة وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم مجدداً في مجتمعاتهم، إلى جانب نقل الخبرات وتدريب الكوادر وتأهيلها في القطاعات الطبية داخل سوريا لضمان استدامة الأثر الإنساني.
بدورها، لفتت مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب، أحلام الرشيد، إلى أن عملية تسليم الكراسي الكهربائية للأطفال من ذوي الإعاقة جاءت ثمرة تنسيق بين سوريا والسعودية بهدف دعم استكمال تعليم الأطفال وممارسة حياتهم الطبيعية، مشيرة إلى وجود قاعدة بيانات وتصنيفات دقيقة لاحتياجات المستفيدين.
من جانبه، أوضح مشرف البرامج في منظمة الأمين محمد ديب درباع، أن دور المنظمة في المشروع يتركز على إدارة العمليات الميدانية وتنسيق اللوجستيات، وتأمين الربط المباشر بين الجهات الشريكة والمؤسسات الصحية والاجتماعية المعنية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة عالية، مؤكداً أن هذا التكامل في الأدوار يضمن استدامة الأثر الصحي والاجتماعي للمشاريع، ويعزز قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفاً في مختلف المحافظات السورية.
وبيّن درباع أن الكراسي الكهربائية ستمكن ذوي الإعاقة من التحرك بسلاسة في مختلف البيئات عبر أنظمة تحكم سهلة ومتكيفة الاستخدام، إلى جانب دورها في تعزيز اندماجهم الاجتماعي والمهني وتخفيف الأعباء اليومية عن أسرهم ومرافقيهم.
وعبّرت ولاء نجم والدة أحد الأطفال المستفيدين من المشروع عن فرحتها بحصول طفلها على كرسي كهربائي ما سيتيح له الخروج واللعب مع أقرانه وممارسة حياته أسوةً ببقية الأطفال، معربةً عن امتنانها لكل من يسهم في تخفيف معاناة هذه الفئة.
والمشروع التطوعي السعودي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، هو مبادرة طبية إنسانية ينفذها مركز الملك سلمان عبر فرق من المتطوعين السعوديين المتخصصين لتقديم خدمات مجانية لفاقدي الأطراف والمتضررين من الحروب والكوارث في مختلف دول العالم.
وكانت جمعية أهل الحديث الخيرية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلقت في 10 الشهر الجاري، مشروع رعاية وكفالة 1000 طفل يتيم لمدة عامٍ كامل في إدلب، وذلك بهدف تقديم الدعم والرعاية وتعزيز التكافل الاجتماعي، والإسهام بتحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يضمن توفير بيئةٍ أكثر استقراراً وتعزيز فرصهم في حياةٍ كريمة.
كما تسلمت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة في أيلول الماضي 10 سيارات إسعاف مقدمة، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في مقر المديرية بدمشق.