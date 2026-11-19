‏ ‏دمشق-سانا‏

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الخميس، 100 كرسي كهربائي ‏للأطفال المتضررين من الحرب وذوي الإعاقة في سوريا، بالشراكة مع منظمة الأمين ‏وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك ضمن المشروع التطوعي ‏السعودي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل.‏

وجرى تقديم الكراسي خلال زيارة السفير السعودي لدى سوريا، غازي بن رافع العنزي إلى ‏المعهد التقاني الصحي بدمشق للاطلاع على أعمال المتطوعين الاختصاصيّين السعوديين ‏في المعهد ضمن المشروع التطوعي لتركيب 70 طرفاً صناعياً وتقديم خدمات العلاج ‏الفيزيائي، إلى جانب إلقاء محاضرات علمية تهدف إلى نقل الخبرات للكوادر المحلية.‏

‏ ‏رسالة أمل ‏

وأوضح السفير السعودي في تصريح للصحفيين، أن المشروع التطوعي السعودي يأتي ‏تجسيداً لحرص المملكة على مد يد العون والمساعدة للأشقاء في سوريا، ويحمل رسالة أمل ‏وحياة تمكّن المستفيدين منه من استعادة قدرتهم على الحركة وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم ‏مجدداً في مجتمعاتهم، إلى جانب نقل الخبرات وتدريب الكوادر وتأهيلها في القطاعات ‏الطبية داخل سوريا لضمان استدامة الأثر الإنساني.‏

بدورها، لفتت مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب، أحلام الرشيد، ‏إلى أن عملية تسليم الكراسي الكهربائية للأطفال من ذوي الإعاقة جاءت ثمرة تنسيق بين ‏سوريا والسعودية بهدف دعم استكمال تعليم الأطفال وممارسة حياتهم الطبيعية، مشيرة إلى ‏وجود قاعدة بيانات وتصنيفات دقيقة لاحتياجات المستفيدين.‏

‏من جانبه، أوضح مشرف البرامج في منظمة الأمين محمد ديب درباع، أن دور المنظمة ‏في المشروع يتركز على إدارة العمليات الميدانية وتنسيق اللوجستيات، وتأمين الربط المباشر ‏بين الجهات الشريكة والمؤسسات الصحية والاجتماعية المعنية لضمان وصول الخدمات ‏إلى مستحقيها بكفاءة عالية، مؤكداً أن هذا التكامل في الأدوار يضمن استدامة الأثر ‏الصحي والاجتماعي للمشاريع، ويعزز قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات ‏الفئات الأشد ضعفاً في مختلف المحافظات السورية.‏

وبيّن درباع أن الكراسي الكهربائية ستمكن ذوي الإعاقة من التحرك بسلاسة في مختلف ‏البيئات عبر أنظمة تحكم سهلة ومتكيفة الاستخدام، إلى جانب دورها في تعزيز اندماجهم ‏الاجتماعي والمهني وتخفيف الأعباء اليومية عن أسرهم ومرافقيهم.‏

‏وعبّرت ولاء نجم والدة أحد الأطفال المستفيدين من المشروع عن فرحتها بحصول طفلها ‏على كرسي كهربائي ما سيتيح له الخروج واللعب مع أقرانه وممارسة حياته أسوةً ببقية ‏الأطفال، معربةً عن امتنانها لكل من يسهم في تخفيف معاناة هذه الفئة. ‏

‏والمشروع التطوعي السعودي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، هو مبادرة طبية إنسانية ‏ينفذها مركز الملك سلمان عبر فرق من المتطوعين السعوديين المتخصصين لتقديم ‏خدمات مجانية لفاقدي الأطراف والمتضررين من الحروب والكوارث في مختلف دول ‏العالم.‏

وكانت جمعية أهل الحديث الخيرية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ‏الإنسانية أطلقت في 10 الشهر الجاري، مشروع رعاية وكفالة 1000 طفل يتيم لمدة ‏عامٍ كامل في إدلب، وذلك بهدف تقديم الدعم والرعاية ‏وتعزيز التكافل الاجتماعي، ‏والإسهام بتحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يضمن ‏توفير بيئةٍ ‏أكثر استقراراً وتعزيز فرصهم في حياةٍ كريمة.‏

كما تسلمت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة في أيلول الماضي 10 سيارات إسعاف مقدمة، من مركز الملك سلمان للإغاثة ‏والأعمال الإنسانية، وذلك في ‏مقر المديرية بدمشق. ‏