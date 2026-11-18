واشنطن-سانا

فقدت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة خالية من الحصبة للمرة الأولى بعد مرور أكثر من ربع قرن على القضاء على الفيروس شديد العدوى داخل أراضيها.

ووفقاً لشبكة “CNBC” الإخبارية، فإن هذا الإعلان جاء بقرار نهائي من مدير “منظمة الصحة للبلدان الأمريكية” الذي صنّف المرض كمستوطن في البلاد إثر استمرار انتقاله محلياً على مدار 12 شهراً دون انقطاع.

ويمثل هذا القرار تراجعاً خطيراً لمنظومة الصحة العامة الأمريكية في ظل انخفاض نسب تحصين الأطفال، الأمر الذي غذّى بؤر التفشي، وتسبب بإصابة الآلاف وتسجيل وفيات كان بالإمكان الوقاية منها.

ومع تزايد الإصابات بهذا المرض المعدي بشدة أشارت المنظمة إلى أن ذلك ينطبق أيضاً على المكسيك وبوليفيا.

من جهته، قال مدير المنظمة جارباس باربوسا في مؤتمر صحفي: إنه “وافق على توصية لجنة خبراء بإلغاء تصنيف البلدان الثلاثة بسبب تجدّد انتشار المرض على نحو متوطن فيها”.

وتشهد الولايات المتحدة أكبر تفش للمرض منذ عقود، وتعد ولاية بنسلفانيا الأكثر تضرراً، مع تأكيد السلطات الصحية فيها تسجيل 4 وفيات على الأقل ومئات الإصابات.

وكان هذا المرض اعتبر عام 2000 مستأصَلًا من الولايات المتحدة بفضل التطعيم، لكنه عاد بقوة في السنوات الأخيرة، في ظل تراجع معدلات التطعيم وتزايد انعدام الثقة في السلطات الصحية.

وتعد الحصبة مرضاً فيروسياً شديد العدوى ينتقل عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال والعطس، ويشكل الأطفال الفئة الأكثر عرضة لمخاطره، إذ قد تتطور مضاعفاته لتسبب التهاب وتورم الدماغ ومشكلات تنفسية حادة.