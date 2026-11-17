دمشق-سانا ‏

يتطلب علاج الإدمان أكثر من مجرد التعامل مع أعراضه الجسدية، إذ يقوم على منظومة متكاملة ‏تجمع بين الرعاية الطبية والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، لضمان تعافي المرضى ومساعدتهم ‏على استعادة حياتهم والاندماج في المجتمع. ‏

وفي هذا السياق، يواصل مشفى ابن رشد بدمشق تقديم خدماته المتخصصة والعمل على توسيع ‏قدرته الاستيعابية، بالتوازي مع جهود وزارة الصحة لتطوير برامج العلاج وتأهيل الكوادر ‏الطبية المختصة.‏

ويستقبل مشفى ابن رشد نحو 40 حالة استشفاء شهرياً لعلاج الإدمان، من خلال خدمات ‏متخصصة تقوم على التقييم الطبي والنفسي والاجتماعي لكل حالة، ووضع خطط علاجية تراعي ‏طبيعة المادة المتعاطاة ومدة التعاطي والأعراض المصاحبة. ‏

وأوضح مدير مشفى ابن رشد أنس الدالي في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء أن المشفى يُعدّ من ‏المراكز القليلة المتخصصة في علاج الإدمان في سوريا، مشيراً إلى أن التعامل مع حالات ‏الإدمان يعتمد على مقاربة طبية ونفسية واجتماعية متكاملة، تبدأ بالتقييم الأولي للمريض، وتشمل ‏التثقيف النفسي والإجابة عن استفسارات المريض واستخدام تقنيات التحفيز النفسي لمساعدته ‏على اتخاذ قرار العلاج. ‏

استمرارية المتابعة والرعاية بعد التعافي.‏

أشار الدالي إلى أن التعامل مع أعراض الانسحاب الجسدية والنفسية، يتم من خلال المراقبة ‏الطبية المستمرة، بالتوازي مع التدخلات النفسية ووضع خطة علاجية متكاملة طويلة الأمد ‏تتضمن التدخلات الطبية والنفسية والسلوكية والاجتماعية.‏

ولفت الدالي إلى وجود خطط بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع القدرة على استقبال الحالات ‏وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ما يسهم في دعم مسار ‏العلاج والتأهيل وزيادة عدد نقاط استقبال حالات الإدمان وإحالتها إلى المراكز العلاجية ‏المتخصصة، ما يسهّل وصول المرضى إلى الخدمات، ولاسيما في المناطق البعيدة، ما يعزز ‏استمرارية المتابعة والرعاية بعد التعافي.‏

الخدمات العلاجية المقدمة

من جانبها، أكدت رئيسة قسم العيادات الخارجية في المشفى، الدكتورة رهام سليمان، أن الخدمات ‏العلاجية المقدمة تشمل الاستشارات الأسرية ووضع خطط علاجية تتناسب مع خصوصية كل ‏حالة، ما يتيح للمريض تلقي العلاج وفق احتياجاته، سواء من خلال الإقامة في الشعبة الداخلية ‏للمشفى، أو عبر المتابعة المنزلية تحت إشراف الأسرة، وبمتابعة دورية من الفريق الطبي، ‏لضمان استمرارية العلاج ومراقبة تطور الحالة.‏

وحول الفئات العمرية الأكثر إقبالاً على العلاج، أوضحت سليمان أن أغلبية الحالات تتركز ‏ضمن الفئات العمرية بين العشرينيات والثلاثينيات، ما يبرز أهمية تعزيز برامج التوعية ‏والوقاية، وتسهيل الوصول إلى خدمات التشخيص والعلاج والاندماج المجتمعي .‏

ونفذت وزارة الصحة في شهر آب الماضي بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي، ‏وبتمويل من منظمة “‏IMC‏” ‏الطبية الدولية، برنامجاً تدريبياً لتأهيل الكوادر الطبية المختصّة ‏بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، شارك فيها كوادر من وزارات الصحة والداخلية ‏والدفاع، ‏إضافة إلى فرق طبية من مستشفيات عدة في المحافظات، بهدف تعزيز ‏كفاءتهم في التعامل مع ‏اضطرابات الإدمان.‏