دمشق-سانا
يتطلب علاج الإدمان أكثر من مجرد التعامل مع أعراضه الجسدية، إذ يقوم على منظومة متكاملة تجمع بين الرعاية الطبية والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، لضمان تعافي المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم والاندماج في المجتمع.
وفي هذا السياق، يواصل مشفى ابن رشد بدمشق تقديم خدماته المتخصصة والعمل على توسيع قدرته الاستيعابية، بالتوازي مع جهود وزارة الصحة لتطوير برامج العلاج وتأهيل الكوادر الطبية المختصة.
ويستقبل مشفى ابن رشد نحو 40 حالة استشفاء شهرياً لعلاج الإدمان، من خلال خدمات متخصصة تقوم على التقييم الطبي والنفسي والاجتماعي لكل حالة، ووضع خطط علاجية تراعي طبيعة المادة المتعاطاة ومدة التعاطي والأعراض المصاحبة.
وأوضح مدير مشفى ابن رشد أنس الدالي في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء أن المشفى يُعدّ من المراكز القليلة المتخصصة في علاج الإدمان في سوريا، مشيراً إلى أن التعامل مع حالات الإدمان يعتمد على مقاربة طبية ونفسية واجتماعية متكاملة، تبدأ بالتقييم الأولي للمريض، وتشمل التثقيف النفسي والإجابة عن استفسارات المريض واستخدام تقنيات التحفيز النفسي لمساعدته على اتخاذ قرار العلاج.
استمرارية المتابعة والرعاية بعد التعافي.
أشار الدالي إلى أن التعامل مع أعراض الانسحاب الجسدية والنفسية، يتم من خلال المراقبة الطبية المستمرة، بالتوازي مع التدخلات النفسية ووضع خطة علاجية متكاملة طويلة الأمد تتضمن التدخلات الطبية والنفسية والسلوكية والاجتماعية.
ولفت الدالي إلى وجود خطط بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع القدرة على استقبال الحالات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ما يسهم في دعم مسار العلاج والتأهيل وزيادة عدد نقاط استقبال حالات الإدمان وإحالتها إلى المراكز العلاجية المتخصصة، ما يسهّل وصول المرضى إلى الخدمات، ولاسيما في المناطق البعيدة، ما يعزز استمرارية المتابعة والرعاية بعد التعافي.
الخدمات العلاجية المقدمة
من جانبها، أكدت رئيسة قسم العيادات الخارجية في المشفى، الدكتورة رهام سليمان، أن الخدمات العلاجية المقدمة تشمل الاستشارات الأسرية ووضع خطط علاجية تتناسب مع خصوصية كل حالة، ما يتيح للمريض تلقي العلاج وفق احتياجاته، سواء من خلال الإقامة في الشعبة الداخلية للمشفى، أو عبر المتابعة المنزلية تحت إشراف الأسرة، وبمتابعة دورية من الفريق الطبي، لضمان استمرارية العلاج ومراقبة تطور الحالة.
وحول الفئات العمرية الأكثر إقبالاً على العلاج، أوضحت سليمان أن أغلبية الحالات تتركز ضمن الفئات العمرية بين العشرينيات والثلاثينيات، ما يبرز أهمية تعزيز برامج التوعية والوقاية، وتسهيل الوصول إلى خدمات التشخيص والعلاج والاندماج المجتمعي .
ونفذت وزارة الصحة في شهر آب الماضي بالتعاون مع منظمة الهلال الأخضر التركي، وبتمويل من منظمة “IMC” الطبية الدولية، برنامجاً تدريبياً لتأهيل الكوادر الطبية المختصّة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، شارك فيها كوادر من وزارات الصحة والداخلية والدفاع، إضافة إلى فرق طبية من مستشفيات عدة في المحافظات، بهدف تعزيز كفاءتهم في التعامل مع اضطرابات الإدمان.