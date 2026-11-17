دمشق-سانا
أكد وزير الصحة مصعب العلي أن الوزارة تعمل على بناء نظام صحي قوي قادر على تلبية الاحتياجات الصحية في سوريا، من خلال توفير خدمات مستدامة وعادلة ومتاحة لجميع المواطنين.
وأوضح الوزير العلي خلال مشاركته في أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF) المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، أن الوزارة أنشأت للمرة الأولى، وحدة للطوارئ الصحية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، تتضمن تعزيز جاهزية المراكز الصحية والمشافي ومنظومة الإسعاف وبنوك الدم، لتكون قادرة على تقديم الخدمات الأساسية والتعامل مع مختلف حالات الطوارئ.
إنشاء بوابة لاستقبال المشاريع الصحية
أشار الوزير العلي إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، على إنشاء بوابة موحدة وواضحة لاستقبال المشاريع الصحية المقدمة من الجهات الراغبة في دعم القطاع، لافتاً إلى الحاجة إلى نظام رقمي ينظم المشاريع والدعم المقدم، ويحدد الأولويات والاحتياجات وآليات الاستجابة.
وبيّن العلي أن وجود قائمة محددة بالمشاريع وأولوياتها، إلى جانب نظام رقمي موحد لجمع المعلومات وتحديد الاحتياجات وتنسيق الاستجابات، من شأنه الانتقال تدريجياً من الاستجابة قصيرة الأجل إلى عمل منظم ومستدام، قائم على التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وتنسيق الجهود عبر إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
ولفت إلى أن لدى الوزارة قوائم بالمشافي التي تحتاج إلى إعادة تأهيل أو بناء، ومراكز الرعاية الصحية التي تتطلب إعادة بناء، إضافة إلى احتياجات القطاع من الأجهزة الطبية الأساسية، موضحاً أنها تعمل على إدراج هذه المشاريع ضمن أولويات التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وقد أعدت قائمة بالمشاريع الجاهزة للانطلاق، إلى جانب مشاريع أخرى لا تزال قيد العمل عليها.
مشاريع لتأهيل وتطوير مشافٍ ومراكز صحية
وفيما يتعلق بالمشاريع الصحية قيد الإطلاق، أوضح العلي أن العمل التنفيذي في خمسة مشاريع لتأهيل وتطوير مشافٍ بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي سيبدأ قريباً، وتشمل خمسة مشافٍ في محافظات إدلب وحماة ودير الزور وحمص ودرعا، حيث أنجزت الدراسات الهندسية والفنية لهذه المشاريع خلال الأشهر الماضية، منوهاً بالمشاريع الصحية الأخرى مع الاتحاد الأوروبي وتركيا.
ولفت إلى أن هذه المشاريع وصلت إلى مراحل مختلفة، منها ما بدأ تنفيذه، ومنها ما زال قيد التحضير، فيما بات بعضها جاهزاً للانطلاق فور توافر الطلبات والمسارات الواضحة.
وفي تصريح لـ سانا، بيّن الوزير العلي أن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا يشكل منصة للتنسيق مع الشركاء من الدول العربية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تحسين جودة القطاع الصحي، وتقديم خدمات صحية عالية الكفاءة تضمن حصول كل مواطن عليها بعزة وكرامة.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.