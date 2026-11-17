دمشق-سانا‏

أكد وزير الصحة مصعب العلي أن الوزارة تعمل على بناء نظام صحي قوي قادر على تلبية ‏الاحتياجات الصحية في سوريا، من خلال توفير خدمات مستدامة وعادلة ومتاحة لجميع ‏المواطنين.‏

وأوضح الوزير العلي خلال مشاركته في أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‌‏(‏SPCF‏) ‏المنعقد في قصر المؤتمرات ‏بدمشق، أن الوزارة أنشأت للمرة الأولى، وحدة للطوارئ الصحية، ‏بهدف ضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، تتضمن تعزيز جاهزية المراكز الصحية ‏والمشافي ومنظومة الإسعاف وبنوك الدم، لتكون قادرة على تقديم الخدمات الأساسية والتعامل مع ‏مختلف حالات الطوارئ.‏

إنشاء بوابة لاستقبال المشاريع الصحية

أشار الوزير العلي إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية ‏والمغتربين، على إنشاء بوابة موحدة وواضحة لاستقبال المشاريع الصحية المقدمة من الجهات ‏الراغبة في دعم القطاع، لافتاً إلى الحاجة إلى نظام رقمي ينظم المشاريع والدعم المقدم، ويحدد ‏الأولويات والاحتياجات وآليات الاستجابة.‏

وبيّن العلي أن وجود قائمة محددة بالمشاريع وأولوياتها، إلى جانب نظام رقمي موحد لجمع ‏المعلومات وتحديد الاحتياجات وتنسيق الاستجابات، من شأنه الانتقال تدريجياً من الاستجابة ‏قصيرة الأجل إلى عمل منظم ومستدام، قائم على التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، ‏وتنسيق الجهود عبر إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.‏

ولفت إلى أن لدى الوزارة قوائم بالمشافي التي تحتاج إلى إعادة تأهيل أو بناء، ومراكز الرعاية ‏الصحية التي تتطلب إعادة بناء، إضافة إلى احتياجات القطاع من الأجهزة الطبية الأساسية، ‏موضحاً أنها تعمل على إدراج هذه المشاريع ضمن أولويات التعاون مع الشركاء المحليين ‏والدوليين، وقد أعدت قائمة بالمشاريع الجاهزة للانطلاق، إلى جانب مشاريع أخرى لا تزال قيد ‏العمل عليها.‏

مشاريع لتأهيل وتطوير مشافٍ ومراكز صحية

وفيما يتعلق بالمشاريع الصحية قيد الإطلاق، أوضح العلي أن العمل التنفيذي في خمسة مشاريع ‏لتأهيل وتطوير مشافٍ بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي سيبدأ قريباً، وتشمل خمسة مشافٍ في ‏محافظات إدلب وحماة ودير الزور وحمص ودرعا، حيث أنجزت الدراسات الهندسية والفنية ‏لهذه المشاريع خلال الأشهر الماضية، منوهاً بالمشاريع الصحية الأخرى مع الاتحاد الأوروبي ‏وتركيا.‏

ولفت إلى أن هذه المشاريع وصلت إلى مراحل مختلفة، منها ما بدأ تنفيذه، ومنها ما زال قيد ‏التحضير، فيما بات بعضها جاهزاً للانطلاق فور توافر الطلبات والمسارات الواضحة.‏

وفي تصريح لـ سانا، بيّن الوزير العلي أن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا يشكل منصة ‏للتنسيق مع الشركاء من الدول العربية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه ‏الجهود هو تحسين جودة القطاع الصحي، وتقديم خدمات صحية عالية الكفاءة تضمن حصول ‏كل مواطن عليها بعزة وكرامة.‏

وكان وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط ‏دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‏SPCF‏، بحضور كبار ‏المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏