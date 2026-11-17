حمص-سانا

بدأ فريق الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” اليوم الثلاثاء، بإجراء عمليات جراحية، في مشفى البر بمدينة حمص، وذلك ضمن بعثتها الطبية السابعة عشرة منذ تحرير سوريا، والمتخصصة في جراحة الأعصاب، بهدف تقديم العلاج المجاني للمرضى وإجراء عمليات جراحية دقيقة في الدماغ والعمود الفقري.

وأكد مدير مشفى جمعية البر والخدمات الاجتماعية، الدكتور فادي الزعبي أن الهدف من البعثة التي تستمر حتى 22 من شهر تشرين الثاني الجاري توفير العلاج المجاني لعدد من الحالات الدقيقة والصعبة التي استغرق التحضير لها عدة أشهر، لافتاً إلى أن العمل يجمع بين خبرات الفريق الطبي القادم من خارج سوريا والجراحين الموجودين في المشفى بحمص.

وأوضح الزعبي أن هذه المبادرة من شأنها توفير عناء السفر للمرضى إلى المحافظات الأخرى أو خارج البلد وتسهيل حصولهم على العلاج والمتابعة الطبية بعد العمليات الجراحية، مشيراً إلى أن المشفى وفر التسهيلات الفنية والطبية اللازمة، بالتعاون بين أقسام الأشعة والمخابر والعمليات والعناية المشددة، لضمان نجاح عمل البعثة.

وبيّن قائد البعثة، واختصاصي جراحة المخ والأعصاب في مشفى كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أسامة قشلان، أن البعثة تضم فريقاً من 16 متطوعاً ومتطوعة من الكوادر الطبية وغير الطبية، بينهم ستة اختصاصيين في جراحة الأعصاب، وطبيب تخدير ومساعد تخدير، واختصاصي في الأنف والأذن والحنجرة، وطالبان في المجال الطبي، إلى جانب خمسة متطوعين من الاختصاصات غير الطبية، وتُجري البعثة عمليات جراحية تخصصية للدماغ والعمود الفقري، تشمل تثبيت الفقرات، وتحرير التضيق في القناة الشوكية، إضافة إلى عدد من العمليات الأخرى في الدماغ.

وأشار قشلان، إلى أن البعثة تهدف إلى تقديم العلاج المجاني للمرضى، وتعليم وتدريب الأطباء المقيمين وطلاب الطب من خلال إشراكهم في العمل الجراحي، فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الكوادر الطبية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية.

وتُعدّ “سامز” من أبرز الجمعيات الطبية السورية في المهجر، وتنفذ بعثات تخصصية دورية تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية مجانية، إلى جانب برامج تدريبية للكوادر المحلية، في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الصحي في سوريا.