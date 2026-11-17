حلب-سانا

استأنف مشفى أمراض وجراحة القلب الجامعي في حلب خدمات عمليات القثطرة القلبية، اليوم الثلاثاء، بعد افتتاح وحدة جديدة مجهزة بجهاز حديث ومتطور، بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز”، ضمن حملة “حلب ست الكل”، بهدف توسيع الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتحسين الاستجابة للحالات القلبية الطارئة.

وأكد المدير العام للمشفى الدكتور محمد بنود في تصريح لـ سانا، أن إعادة تشغيل خدمة ‏القثطرة جاءت بعد تعطل الجهاز السابق لفترة، وتشكل خطوة مهمة لدعم الخدمات ‏العلاجية والتعليمية، لافتاً إلى أن المشفى سيقدم القثطرة الإسعافية مجاناً بالكامل ‏لمرضى الاحتشاء القلبي، ولا سيما الحالات التي تصل خلال الساعة الأولى من ‏الإصابة بالاحتشاء” الساعات الذهبية “.‏

وأوضح رئيس الشعبة القلبية في المشفى الدكتور محمد حاكم، أن الجهاز الجديد يتيح إجراء القثطرة الإسعافية لمرضى الاحتشاء القلبي الحاد، عبر فتح الشريان المصاب وزراعة شبكة، إلى جانب التدخلات غير الإسعافية، التي تشمل توسيع الشرايين وعلاج أمراض القلب البنيوية والصمامات عن طريق القثطرة.

تعزيز فرص التعافي والحد من المضاعفات

وبيّن مدير مراكز التميز في “سامز” الدكتور أسامة العبد في تصريح مماثل، أن الجهاز يسهم في دعم برنامج التدخل التاجي الأولي الإسعافي (Primary PCI)، الذي أطلقته الجمعية، لتوفير العلاج العاجل لمرضى الاحتشاء القلبي خلال الساعة الأولى من وصولهم إلى قسم الإسعاف، بما يعزز فرص التعافي، ويحد من المضاعفات.

وأشار العبد إلى أن افتتاح الوحدة الجديدة يحمل جانباً تعليمياً أيضاً، من خلال تدريب طلاب الدراسات الطبية والأطباء المقيمين في المشافي التعليمية على إجراءات القثطرة القلبية، وتطوير مهاراتهم العملية.

ويشكل افتتاح الوحدة الجديدة خطوة ضمن جهود تطوير القطاع الصحي في حلب، وإعادة تأهيل المشافي، وتعزيز تجهيزاتها الطبية، بما يوسع نطاق الخدمات التخصصية، ويخفف الأعباء عن المرضى، وخاصةً في الحالات التي تتطلب تدخلاً قلبياً عاجلاً.