لجنة الصحة بمجلس الشعب: استراتيجية تشاركية في مناقشة قانون المشافي الخاصة

دمشق-سانا
أكد رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب عارف رزوق، أن اللجنة تناقش مشروع تعديل القانون الناظم لعمل المشافي الخاصة من خلال استراتيجية تشاركية شاملة لتطوير المنظومة التشريعية الصحية، عبر إشراك أصحاب المصلحة والجهات التنفيذية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء السوريين المغتربين قبل إقرار القوانين تحت قبة المجلس.
وأوضح رزوق في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن آلية العمل التشريعي للجنة، تمر عبر مسار تشاوري متكامل يشمل الاستماع إلى أصحاب المصلحة المباشرين كممثلي المشافي الخاصة، والجهات التنفيذية في وزارة الصحة ومديرياتها لتقييم الثغرات العملية في القوانين النافذة، إلى جانب إشراك المجتمع المدني ممثلاً بالنقابات الطبية، والمنظمات الطبية العاملة في القطاع.
الاستفادة من أحدث التشريعات الطبية العالمية
وبيّن رزوق أن اللجنة تستعين بمجموعات استشارية تضم أطباء وخبراء سوريين مغتربين عملوا لعقود في الأنظمة الصحية في بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، للاستفادة من أحدث التشريعات الطبية العالمية وتكييفها بما يتناسب مع الواقع السوري والإمكانات المتاحة، انطلاقاً من مبدأ البناء على ما انتهى إليه الآخرون.
ولفت إلى أن إشراك جميع الأطراف يضمن صدور قوانين قابلة للتطبيق المباشر بعيداً عن التعديلات والتعاميم اللاحقة التي قد تحرف القانون عن مساره، وذلك تمهيداً لعرضها ومناقشتها مادةً مادةً تحت قبة مجلس الشعب للتصويت عليها وإقرارها أصولاً.
وكانت لجنة الصحة عقدت أمس الأحد اجتماعاً تشاوريّاً مع ممثلي المشافي الخاصة بالمحافظات، للاستماع إلى رؤاهم ومدخلاتهم حول مشروع القانون الناظم لعملهم.