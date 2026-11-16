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لجنة الصحة بمجلس الشعب: استراتيجية تشاركية في مناقشة قانون المشافي الخاصة

photo 2026 11 09 14 06 30 لجنة الصحة بمجلس الشعب: استراتيجية تشاركية في مناقشة قانون المشافي الخاصة
مبنى مجلس الشعب السوري-دمشق-سانا

دمشق-سانا‏
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أكد رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب عارف رزوق، أن اللجنة تناقش مشروع تعديل ‏القانون الناظم لعمل المشافي الخاصة من خلال استراتيجية تشاركية شاملة لتطوير ‏المنظومة التشريعية الصحية، عبر إشراك أصحاب المصلحة والجهات التنفيذية والنقابات ‏ومنظمات المجتمع المدني والخبراء السوريين المغتربين قبل إقرار القوانين تحت قبة ‏المجلس.‏
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وأوضح رزوق في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن آلية العمل التشريعي للجنة، تمر عبر ‏مسار تشاوري متكامل يشمل الاستماع إلى أصحاب المصلحة المباشرين كممثلي المشافي ‏الخاصة، والجهات التنفيذية في وزارة الصحة ومديرياتها لتقييم الثغرات العملية في القوانين ‏النافذة، إلى جانب إشراك المجتمع المدني ممثلاً بالنقابات الطبية، والمنظمات الطبية ‏العاملة في القطاع. ‏

الاستفادة من أحدث التشريعات الطبية العالمية

067A4802 Copy لجنة الصحة بمجلس الشعب: استراتيجية تشاركية في مناقشة قانون المشافي الخاصة

وبيّن رزوق أن اللجنة تستعين بمجموعات استشارية تضم أطباء وخبراء سوريين مغتربين ‏عملوا لعقود في الأنظمة الصحية في بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، للاستفادة من ‏أحدث التشريعات الطبية العالمية وتكييفها بما يتناسب مع الواقع السوري والإمكانات ‏المتاحة، انطلاقاً من مبدأ البناء على ما انتهى إليه الآخرون.‏

ولفت إلى أن إشراك جميع الأطراف يضمن صدور قوانين قابلة للتطبيق المباشر بعيداً عن ‏التعديلات والتعاميم اللاحقة التي قد تحرف القانون عن مساره، وذلك تمهيداً لعرضها ‏ومناقشتها مادةً مادةً تحت قبة مجلس الشعب للتصويت عليها وإقرارها أصولاً.‏
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وكانت لجنة الصحة عقدت أمس الأحد اجتماعاً تشاوريّاً مع ممثلي المشافي الخاصة ‏بالمحافظات، للاستماع إلى رؤاهم ومدخلاتهم حول مشروع القانون الناظم لعملهم.‏

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