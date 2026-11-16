إطلاق حملة إحصاء لرعاية الفئات الأكثر هشاشة عبر 53 مركزاً بحلب وريفها

حلب-سانا

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة حلب بالتعاون مع مديرية التخطيط والإحصاء، وعدد من المنظمات الشريكة اليوم الإثنين، حملة إحصاء لرعاية الفئات الأكثر هشاشة في مدينة حلب وريفها عبر 53 مركزاً معتمداً، وذلك انطلاقاً من مركز الحمدانية بهدف حصر المستفيدين، وبناء قاعدة بيانات موحدة لتوجيه خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي.

وأوضح مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب عبد الرحمن الحافظ في تصريح لـ سانا، أن الحملة تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإنشاء سجل اجتماعي موحد، وحصر وتوصيف الحالات الأشد هشاشة، مبيناً أن العدد المتوقع تسجيله يبلغ نحو 100 ألف عائلة موزعة على 34 مركزاً في المدينة و19 مركزاً في الريف، داعياً المواطنين المستهدفين إلى المبادرة للتسجيل باعتباره الأساس المعتمد لتقديم برامج الدعم والرعاية مستقبلاً.

من جانبها، بيّنت المتطوعة في منظمة “بنفسج” وأحد القائمين على تنفيذ الحملة إيمان جديد، أن الفرق الميدانية في مركز الحمدانية أجرت عمليات الإحصاء عبر تطبيق إلكتروني أصدرته الوزارة، وشملت البيانات الفئات المستهدفة من الأيتام والأرامل وذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة، مع توثيق المعلومات الشخصية لمعيل الأسرة وإرفاق الثبوتيات اللازمة كبطاقة الإعاقة أو شهادة الوفاة لضمان دقة البيانات.

بدوره، أشار المواطن قاسم الجاسم وهو أحد المسجلين من مرضى السرطان إلى سهولة إجراءات التسجيل في المركز، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الخطوة في تأمين الرعاية الصحية والمعيشية اللازمة للمرضى والعاطلين عن العمل.

ويأتي إطلاق هذه الحملة الإحصائية في إطار الجهود المؤسسية والخطط التنموية المتواصلة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحديث قواعد البيانات الخدمية في محافظة حلب، حيث شهد شهرا تموز وآب الماضيان تنفيذ عدة مسوحات ميدانية ومبادرات إغاثية وتنموية استهدفت الأسر المتضررة والفئات الأكثر احتياجاً في المدينة والريف.