تسجيل 329 إصابة بالإسهال والتهاب الكبد ‏A‏ في رأس العين بالحسكة

الحسكة-سانا
سجل مشفى رأس العين الوطني في محافظة الحسكة 329 إصابة بالإسهال الحاد والتهاب الكبد A منذ السادس من تشرين الثاني الجاري، وسط إجراءات علاجية ووبائية للتحقق من أسباب الإصابات والحد من انتشارها في المدينة.
وأوضح مدير صحة الحسكة خالد الخالد، لـ سانا اليوم السبت، أن الإصابات شملت 290 حالة إسهال حاد غير مائي، وأربع حالات إسهال مدمى، إضافة إلى 35 إصابة بالتهاب الكبد A، مشيراً إلى أن معظم حالات الإسهال سُجلت بين الأطفال.
إجراءات علاجية ووبائية
بين الخالد أن المديرية باشرت الاستجابة منذ ظهور الحالات عبر رفع جاهزية مشفى رأس العين الوطني لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية اللازمة، بالتوازي مع تفعيل فرق الترصد والتقصي الميداني، وأخذ عينات برازية من المصابين، وجمع عينات من الآبار ومصادر المياه في المدينة وإرسالها إلى المخابر المختصة.
وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تضع فيروس الروتا ضمن الاحتمالات المسبِّبة لبعض حالات الإسهال، بينما يجري التحقق من احتمال تلوث مياه الشرب أو اختلاطها بمياه الصرف الصحي، ولا سيما عقب الهطلات المطرية الأخيرة وما رافقها من هبوطات في بعض المواقع والبنى التحتية.
ولفت الخالد إلى تسجيل بعض حالات التهاب الكبد A لدى مراجعين من منطقة تل حلف ومحيطها، محذِّراً من مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في ري الخضراوات، لما قد يسبِّبه ذلك من انتقال مسببات الأمراض إلى الإنسان عبر تناول منتجات ملوَّثة، ومؤكداً ضرورة متابعة هذه الممارسات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تحسن الحالات الصحية
أكد الخالد أن أكثر من 90 بالمئة من المرضى غادروا المشفى بعد تحسن حالتهم، من دون تسجيل حالات حرجة أو اختلاطات خطيرة حتى الآن، موضحاً أن الأدوية والمضادات الحيوية والسوائل الوريدية متوافرة، وأن الكوادر الطبية والتمريضية، ولا سيما في قسم الأطفال، في حالة جاهزية.
وأضاف أن وتيرة الإصابات الجديدة شهدت تراجعاً مقارنة بالفترة السابقة، بينما تنتظر المديرية نتائج التحاليل المخبرية لعينات المياه والمصابين لتحديد العامل المسبِّب، مشيراً إلى استمرار العمل الميداني بالتنسيق مع بلدية رأس العين ودائرة المياه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
ودعت مديرية الصحة المواطنين إلى استخدام مياه شرب مأمونة، وغسل الخضراوات والفواكه جيداً، وتجنب استهلاك المنتجات المروية بمياه الصرف الصحي أو بمصادر غير مأمونة، والاهتمام بالنظافة الشخصية، ومراجعة المرافق الصحية عند ظهور أعراض الإسهال أو ارتفاع الحرارة، ولا سيما لدى الأطفال.