تسجيل 329 إصابة بالإسهال والتهاب الكبد ‏A‏ في رأس العين بالحسكة

الحسكة-سانا

سجل مشفى رأس العين الوطني في محافظة الحسكة 329 إصابة بالإسهال الحاد ‏والتهاب الكبد ‏A‏ منذ السادس من تشرين الثاني الجاري، وسط إجراءات علاجية ‏ووبائية للتحقق من أسباب الإصابات والحد من انتشارها في المدينة.‏

وأوضح مدير صحة الحسكة خالد الخالد، لـ سانا اليوم السبت، أن الإصابات شملت ‌‏290 حالة إسهال حاد غير مائي، وأربع حالات إسهال مدمى، إضافة إلى 35 إصابة ‏بالتهاب الكبد ‏A، مشيراً إلى أن معظم حالات الإسهال سُجلت بين الأطفال.‏

إجراءات علاجية ووبائية

بين الخالد أن المديرية باشرت الاستجابة منذ ظهور الحالات عبر رفع جاهزية مشفى ‏رأس العين الوطني لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية اللازمة، بالتوازي مع تفعيل ‏فرق الترصد والتقصي الميداني، وأخذ عينات برازية من المصابين، وجمع عينات من ‏الآبار ومصادر المياه في المدينة وإرسالها إلى المخابر المختصة.‏

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تضع فيروس الروتا ضمن الاحتمالات المسبِّبة لبعض ‏حالات الإسهال، بينما يجري التحقق من احتمال تلوث مياه الشرب أو اختلاطها بمياه ‏الصرف الصحي، ولا سيما عقب الهطلات المطرية الأخيرة وما رافقها من هبوطات ‏في بعض المواقع والبنى التحتية.‏

ولفت الخالد إلى تسجيل بعض حالات التهاب الكبد ‏A‏ لدى مراجعين من منطقة تل ‏حلف ومحيطها، محذِّراً من مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في ري ‏الخضراوات، لما قد يسبِّبه ذلك من انتقال مسببات الأمراض إلى الإنسان عبر تناول ‏منتجات ملوَّثة، ومؤكداً ضرورة متابعة هذه الممارسات بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏

تحسن الحالات الصحية

أكد الخالد أن أكثر من 90 بالمئة من المرضى غادروا المشفى بعد تحسن حالتهم، من دون ‏تسجيل حالات حرجة أو اختلاطات خطيرة حتى الآن، موضحاً أن الأدوية ‏والمضادات الحيوية والسوائل الوريدية متوافرة، وأن الكوادر الطبية والتمريضية، ولا ‏سيما في قسم الأطفال، في حالة جاهزية.‏

وأضاف أن وتيرة الإصابات الجديدة شهدت تراجعاً مقارنة بالفترة السابقة، بينما تنتظر ‏المديرية نتائج التحاليل المخبرية لعينات المياه والمصابين لتحديد العامل المسبِّب، ‏مشيراً إلى استمرار العمل الميداني بالتنسيق مع بلدية رأس العين ودائرة المياه لاتخاذ ‏الإجراءات الوقائية اللازمة.‏

ودعت مديرية الصحة المواطنين إلى استخدام مياه شرب مأمونة، وغسل الخضراوات ‏والفواكه جيداً، وتجنب استهلاك المنتجات المروية بمياه الصرف الصحي أو بمصادر ‏غير مأمونة، والاهتمام بالنظافة الشخصية، ومراجعة المرافق الصحية عند ظهور ‏أعراض الإسهال أو ارتفاع الحرارة، ولا سيما لدى الأطفال.‏